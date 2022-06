Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo ieri sera duro confronto in studio. Lory è stata anche al centro di una lite con Guendalina Tavassi con la seconda che l’ha attaccata per i messaggi di auto sostegno comparsi sui social nei giorni successivi l’eliminazione. “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”.



Poco dopo Guendalina ha anche rivelato che Lory non l’avrebbe salutata dopo il suo ingresso in studio: “Ma cosa basta?”. “Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ha parlato o salutato quando è entrata. […] Lory se sto dicendo la mia opinione è perché mi hanno chiesto di parlare. Dai complimenti ti stai dissociando?”.

Lory Del Santo: età, altezza, peso e figlio morto





Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo: le reazioni dopo la lite



La lite è continuata anche dopo al pubblicità, ma ad attirare il confronto è stato il faccia a faccia con Marco Cucolo. “Tu sei stata eliminata e pochi giorni dopo Marco si è ritirato per problemi medici – ha spiegato Ilary Blasi – Per questo vi siete incontrati nel resort in Honduras. Il vostro incontro però non è andato molto bene. Sei molto arrabbiata con lui e vuoi riflettere mi dicono”. (Leggi anche “Troppo felice”. Isola, che sorpresa per Lory Del Santo: lei in lacrime e il pubblico pure)



Lory Del Santo ha confermato queste parole e si è detta determinata ad allontanarsi dal suo fidanzato. “Non mi hai difeso quando dovevi – ha detto Lory Del Santo a Marco Cucolo in collegamento – Un uomo che non difende la sua donna quando l’attaccano non mi piace. Te ne torni a casa e poi ti schiarisci le idee. Il tuo gioco era di conquistarti gli altri e c’ho rimesso io. Ero attaccata da un branco di sette lupi e tu non mi hai difeso. Bastava dire ‘io la conosco e lei è sincera’”.



“Questo bastava e tu hai sbagliato gravemente. A me non sta bene tutto questo. Adesso andrai dalla tua famiglia e penserai a quello che è successo. Se tu non chiederai scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, a me mi vedi in fotografia. Tra me e il gioco hai scelto l’ultimo”. Ma il popolo del web non è stato zitto a guardare, tutt’altro: “Si sono messi d’accordo”, grida un utente su Instagram e a fargli da eco molti altri follower. “Questa bagarre è una strategia di marketing solo per far parlare più di sé”.

Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta: ha fatto “un errore gravissimo” all’Isola dei famosi