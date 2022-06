Lory Del Santo trend topic dopo l’ingresso all’Isola dei Famosi. È successo durante la puntata di lunedì 13 giugno, quando i due fidanzati ed ex naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi hanno avuto un confronto in diretta. In settimana il fidanzato di Lory Del Santo ha dovuto lasciare il reality show per problemi di salute, ma molti ricorderanno che già dopo l’eliminazione dell’attrice e regista si è parlato di una presunta crisi.

Marco Cucolo era stato accusato di non averla infatti difeso a spada tratta nei vari scontri che ha avuto con gli altri naufraghi e inoltre, al momento dell’eliminazione di Lory Del Santo dall’Honduras, a molti è sembrato di vedere un saluto molto freddo.





Lory Del Santo trend topic su Twitter dopo l’ingresso all’Isola dei Famosi

Lory Del Santo trend topic dopo l’ingresso all’Isola dei Famosi – Il comunicato Mediaset aveva già anticipato il confronto tra i due fidanzati: “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?”. E così è stato, perché dopo l’incontro Lory ha lasciato Marco Cucolo accusandolo di non aver preso le sue parti durante le liti con i naufraghi.

Lory Del Santo trend topic dopo l’ingresso all’Isola dei Famosi – “Non mi hai difeso quando dovevi – ha detto Lory Del Santo a Marco Cucolo in collegamento – Un uomo che non difende la sua donna quando l’attaccano non mi piace. Te ne torni a casa e poi ti schiarisci le idee. Il tuo gioco era di conquistarti gli altri e c’ho rimesso io. Ero attaccata da un branco di sette lupi e tu non mi hai difeso. Bastava dire ‘io la conosco e lei è sincera’. Questo bastava e tu hai sbagliato gravemente. A me non sta bene tutto questo. Adesso andrai dalla tua famiglia e penserai a quello che è successo2.

#isola E ANCHE LA TEMPESTA ELETTRICA È STATA EVITATA, MA LORY DEL SANTO, NO. pic.twitter.com/CeznrySuN9 — Lele🐍 (@_dixxyy_) June 13, 2022

Lory Del Santo trend topic dopo l’ingresso all’Isola dei Famosi e lascia il fidanzato in diretta – “Se tu non chiederai scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, a me mi vedi in fotografia. Tra me e il gioco hai scelto l’ultimo”, ha concluso. Ma Lory Del Santo è stata per tutta la sera trend topic di Twitter, scavalcando anche l’hashtag ufficiale del reality show con il suo The Lady. Un ingresso da super diva che come scrivono in tanti ”è stato il momento di picco degli ascolti”. “Lory entra in studio ed è subito 40% di share”, si legge ancora. Insomma, anche se la naufraga ha lasciato l’Isola resta sempre una delle concorrenti preferite.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, all’Isola dei Famosi la verità sulla loro relazione