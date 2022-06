Lory Del Santo contro naufraghi. È ormai noto che l’attrice e showgirl non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi e nell’ultima puntata è stata ospite di Ilary Blasi per parlare della crisi con Marco Cucolo (che si è dovuto ritirare dal reality show) e di quanto accaduto sul suo profilo Instagram.

La ex naufraga ha poi rilasciato una lunga interista a SuperGuidaTv dove ha parlato più nei dettagli dei suoi ex compagni di gioco e anche chi secondo lei merita la vittoria: “Sicuramente Nick Luciani è uno che merita di vincere, tutti gli altri cancellati. Gennaro è stato penalizzato da Carmen, lei ha detto che non faceva nulla e non è così. È un ragazzo che non si è mai fermato”.





Lory Del Santo contro naufraghi: “Hanno violato il regolamento”

Nell’intervista Lory Del Santo ha anche accusato alcuni naufraghi de L’Isola dei Famosi 16 di aver violato il regolamento e fatto nomi, cognomi e esempi. Per esempio Estefania Bernal: “Le spiego, ed è ovvio che di quello che dico ho i testimoni. Sono stata accusata di dare del cibo per comprarmi i concorrenti. Cosa non vera. Io ho dato del riso perché il medico mi ha consigliato di non mangiarlo sempre”.

“Ho dato del cocco ma non per comprarmi i concorrenti. Cosa che invece ha fatto Estefania. Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa perché voleva farsi il bello agli occhi dei concorrenti. Lei ha dato mezza dispensa del gruppo”, ha detto Lory Del Santo che poi ha continuato e accusato altri naufraghi: Luca Daffrè, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis.

“Luca ad esempio, quando era leader ha coperto Nicolas ed Estefania, quando non li avevo scelti per la prova ricompensa, lui ha permesso che mangiassero di nascosto nel bosco, una cosa vietata dallo spirito dell’Isola. Edoardo ad esempio si professava come paladino della giustizia, in realtà è il primo a coprire se stesso e il gruppo come ad esempio con il caso dell’affare per coprire il fuoco. Ha girato la frittata e ha dato la colpa a Nick. Poi prendeva in giro Nick per il fatto che stava in infermeria. Edoardo, Nicolas e Luca si sono intascati le pizzette durante una ricompensa. Non ho denunciato queste cose perché se no ci toglievano il fuoco e non volevo danneggiare il resto del gruppo”.

