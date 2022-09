A una settimana dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne si parla delle due troniste del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si tratta di Federica Aversano e Lavinia Mauro. La prima è abbastanza nota al pubblico del programma: infatti è stata la corteggiatrice di Matteo Ranieri, ma è stata scaricata poco prima della scelta. Mamma del piccolo Luciano Giuseppe, Federica mette subito in chiaro cosa cerca: “Non ho intenzione di trovare un padre per mio figlio, ma un uomo che non scappi al terzo caffè e che si occupi di me, una cosa che ormai non accade da tempo”.

Federica Aversano è uscita subito con il corteggiatore Francesco, ma ha deciso di “eliminarlo”. A Federica Aversano non è andato giù il modo di fare di Francesco in esterna: “Ho scelto lui perché l’ho visto spavaldo con connotazione positiva. Sono andata lì senza metterlo a suo agio. Però sento a pelle che tu secondo me non sei così spavaldo, quando ti metto in difficoltà indietreggi. Mi piacerebbe che tu fossi spontaneo”. Il corteggiatore ha subito replicato sostenendo di essersi comportamento come si sentiva: “Sono sempre stato me stesso. Tu sei sempre stata sulle tue, distaccata”.

Lavinia Mauro retroscena a UeD: ha già corteggiato un tronista

Nella sua presentazione a Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha spiegato il suo ideale di uomo: “Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. Non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente Mi piacciono i sportivi, ma non faccio spesso il primo passo. Sono all’antica, l’uomo deve fare l’uomo. Voglio vivere qualcosa di bello e provare emozioni forti. Prometto che sarà me stessa e ci metterò il cuore”.

Lavinia Mauro ha 26 anni ed è romana. Nonostante l’approdo in tv, la ragazza appare decisa a terminare gli studi in scienze politiche e dedicarsi alla carriera: “Nella vita studio Scienze politiche e relazioni internazionali. Mi mancano 6 esami alla laurea e adesso sto preparando questi due esami che ho tra una settimana e sono Spagnolo e Organizzazione e contabilità dell’amministrazione dei servizi pubblici. Speriamo vadano bene”.

Lavinia Mauro è stata anche una corteggiatrice di Uomini e Donne. Prima di diventare tronista ha già avuto un’esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi. La 26enne ha partecipato al programma nel 2018, sedendo nel parterre di pretendenti di Nicolò Brigante. Come molti appassionati della trasmissione ricordano, il tronista arrivò alla scelta finale con Virginia Stablum e Marta Pasqualato, e decise di lasciare il programma proprio con la prima. La relazione tuttavia non durò a lungo, e dopo una manciata di settimana la coppia annunciò la rottura.