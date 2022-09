Per la gioia dei fan, le registrazioni di UeD sono iniziate e non mancano le anticipazioni: una in particolare riguarda Riccardo Guarnieri e la nuova tronista Federica Aversano. Già, l’ex corteggiatrice ha “fatto il salto” e siede sul trono insieme a Lavinia Mauro, che al contrario è una sconosciuta per il pubblico.

E poi ci sono le ‘vecchie conoscenze’, tra cui appunto Riccardo Guarnieri ma anche Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato. Il cavaliere tarantino, stando alle indiscrezioni fornite da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram , nella seconda registrazione ha già fatto parlare di sé in studio.





Riccardo Guarnieri Federica Aversano: cosa è successo a UeD

Subito dopo la presentazione della tronista Federica Aversano Riccardo Guarnieri, che non ha mai nascosto il suo interesse per lei, si è dichiarato. C’è stato anche un ballo tra loro durante il quale però la tronista ha ammesso di non ricambiare l’interesse del cavaliere. Il motivo? Non ha gradito come si è comportato con Ida Platano.

Maria De Filippi ha subito spiegato a Riccardo Guarnieri che se interessato a corteggiarla dovrebbe spostarsi nel trono classico e nel caso in cui la tronista lo eliminasse potrebbe andare a casa. A quel punto, visto anche il non interesse di Federica Aversano, Riccardo ha rinunciato all’idea di corteggiarla. E ha anche mandato via una dama arrivata in studio per lei.

Ida Platano, nel frattempo, si sente di nuovo con Alessandro: sono usciti in esterna (scatenando l’ira di Armando Incarnato, che ha discusso con entrambi) ed è scattato anche un bacio. Anche Gemma è uscita con il nuovo cavaliere sceso per lei, c’è stato un bacio ma oggi lui in studio ha chiuso la conoscenza. Infine le anticipazioni sulle troniste: Federica ha eliminato un ragazzo che ha portato in esterna, ma Lavinia lo ha tenuto.

