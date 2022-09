“Non posso farlo”. UeD, Riccardo Guarnieri crolla all’improvviso: sono lacrime di dolore

Domani 20 settembre inizierà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne, grandi protagonisti ancora una volta saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Secondo le indiscrezioni infatti qualcosa bolle in pentola. Intanto l’universo di UeD e alle prese con la clamorosa rottura dopo 9 anni di matrimonio tra Eugenio Colombo e Francesca Del Testa. Nelle ore scorse è andato in scena uno scambio di accuse durissimo sui social.



“Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina”. E conclude: “La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio”.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri in lacrime per Ida Platano



Insomma, una frattura insanabile diversamente da quanto sembra accadere tra Riccardo e Ida che continuano a beccarsi. Davanti a Ida Platano e al resto del parterre Riccardo Guarnieri ha quasi fatto scatenare una rissa con un corteggiatore della sua ex fidanzata. Immediato l’intervento della conduttrice Maria De Filippi, che ha invitato i due a stringersi la mano e ad abbassare così le asce da guerra. (Leggi anche “Che caos, si è saputo”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, decisione finale a UeD: l’annuncio)



Ma è anche successo qualcosa di molto piacevole tra Ida e Riccardo, come è stato confermato nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Un utente ha domandato al gestore della pagina Uominiedonneclassicoeover: “Qualche dettaglio sulle anticipazioni su Ida e Riccardo?”. E lui ha semplicemente risposto: “Si sono abbracciati”.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Maria De Filippi proverà a far ragionare i due ex fidanzati e, in una delle nuove puntate di questa edizione, chiederà ad Ida di elencare quelli che sono i pregi di Riccardo. Le parole della dama siciliana porteranno Riccardo a scoppiare in lacrime, a conferma del fatto che il sentimento tra i due non sarebbe ancora svanito del tutto.

