“Ho abortito e ora sono incinta”, lacrime a Verissimo. Anche Silvia Toffanin, come di consueto, non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in un pianto dolcissimo. È successo tutto durate l’ultima puntata del programma in onda su Canale 5, quella di sabato 7 ottobre 2023. L’ospite del programma ha quindi fatto una confessione a dir poco pazzesca alla padrona di casa che quasi non ci ha creduto, scoppiando in lacrime insieme alla diretta interessata.

Stiamo parlando, per chi non avesse visto l’ultima puntata del format condotto dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi, di Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. La 36enne ha quindi confessato all’amica Silvia di essere incinta di Stefano Rastelli. Ed è proprio durante la bella chiacchierata con Silvia Toffanin che Romina si sfoga e racconta tutto. “Sono incinta di cinque mesi e mezzo. Mi sono reclusa in masseria quest’estate perché non volevo renderlo pubblico troppo presto, il termine della gravidanza lo ho il 14 gennaio”.





“Ho abortito e ora sono incinta”, lacrime a Verissimo

E ancora Romina Carrisi: “L’ho scoperto in Croazia, ero da mio sorella Cristel. Mi sentivo sempre stanca, avevo sempre sonno. Vado in Croazia, ho un ritardo, mia sorella mi porta subito a fare il test: risultato positivo. Ho chiamato subito Stefano che era in Bangladesh a lavorare ed è scoppiato di gioia. Con Stefano stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere dopo soli 5 mesi”.

A questo punto però Romina Carrisi racconta qualcosa di terribile: “Mi è capitato di abortire perché non volevo essere madre single. Mi sono trovata costretta a dover abortire perché da questo punto di vista sono all’antica e penso che un bimbo debba avere un padre e una madre. Una donna deve poter fare ciò che vuole con il suo corpo. Se hai un bimbo credo che devi avere gli strumenti giusti per crescerlo, io non li avevo all’epoca”.

Su Stefano dice poi: “Lui è già padre di Emma, 19 anni e Lola, 16. Loro sono iper contente. Io poi vado d’accordo con la sua ex moglie. Stefano e lei si rispettano molto. E devo dire che lui è molto intelligente, sa gestire bene due famiglie. Non voglio far vivere a mio figlio quello che ho vissuto io. Quando mamma e papà si separarono fu uno tsunami”.

