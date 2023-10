Nek e Francesco Renga ospiti a Verissimo per parlare della loro amicizia, che si è trasformata in una collaborazione di successo con tour e un album insieme. “Tutto è nato dalla voglia di divertirci e di stare insieme”, hanno raccontato i due cantanti. “Siamo due papà e ci confrontiamo spesso su come crescono i nostri figli. Abbiamo dei valori in comune”, le parole dei cantanti che da qualche anno hanno messo su un sodalizio di successo.

Nek è papà di Beatrice – nata nel 2010 dal matrimonio con Patrizia Vacondio – , Francesco Renga è invece padre di Jolanda e Leonardo, avuti nel 2004 e nel 2006 dalla relazione con la conduttrice e giudice di X-Factor Ambra Angiolini. “I figli ti danno la dimensione del tempo che passa. Li guardi e hai davanti il tempo che hai vissuto”, ha detto Francesco Renga.

Nek, parolaccia a Verissimo davanti a Silvia Toffanin

Nek e Francesco Renga hanno parlato con Silvia Toffanin, hanno svelato che non avrebbero mai immaginato di diventare genitori e hanno concordato che sia il mestiere più difficile del mondo: “Sarebbe bello avere un manuale di istruzioni. Confrontandoci abbiamo capito che l’unica cosa che funziona con i figli è l’esempio”, ha detto Nek. Non poteva mancare un capitolo dedicato alla musica, grande protagonista della vita dei sue artisti.

“Quest’estate siamo stati molto insieme, abbiamo messo in comune del tempo con le famiglie. Abbiamo preso due case a Ostuni con figli, figlie e fidanzate. Bellissimo”, ha detto Renga. A quel punto Nek ha deciso di svelare un aneddoto sui loro figli: “Noi eravamo nel bel mezzo della musica trap. Suo figlio e mia figlia, in piscina, tutto il tempo ad ascoltare il ‘tunz tunz’. E noi ci guardavamo e dicevamo: ‘Ma che ca*** stanno ascoltando?’.

Nek non si è reso conto di aver detto una parolaccia, ma sul volto di Silvia Toffanin si è letto tutto l’imbarazzo. A quel punto anche Francesco Renga è intervenuto per rimproverare l’amico: “Ancora una parolaccia”, ha detto facendo riferimento alla parolaccia detta qualche minuto prima sempre da Nek, il quale si è rivolto alla conduttrice per scusarsi: ““Scusami Silvia”. La conduttrice ha chiuso il caso con un ironico: “Ho capito, è l’enfasi”.