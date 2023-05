Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme per un’occasione speciale. L’ex volto di Non è la Rai oggi affermata attrice e conduttrice – l’abbiamo vista di recente anche al Concertone del Primo Maggio – e il popolare cantante sono stati protagonisti di una delle storie d’amore più glamour d’Italia. La loro relazione è durata dal 2003 al 2015 e anche se non si sono mai sposati hanno dato la vita a due splendidi ragazzi, Jolanda (2004) e Leonardo (2006).

Proprio per amore dei figli, dopo il difficile periodo passato subito dopo la fine del rapporto, Ambra e Francesco sono riusciti a ristabilire una relazione di affetto e serenità. Oggi l’attrice ha ritrovato l’amore con il collega Andrea Bosca – già presentato a casa – mentre il cantante è fidanzato con la ristoratrice Diana Poloni. Ogni volta che i due si ritrovano, però, è come se i fan tornassero a sognare un loro – improbabile – ritorno di fiamma. E stavolta l’occasione è di quelle importanti.

Il compleanno di Leonardo e lo scherzo di Ambra e Francesco

A otto anni dalla fine della relazione Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono ritrovati, ancora una volta per amore dei figli. L’occasione è stata data dal compleanno di Leonardo che proprio oggi, venerdì 5 maggio, ha compiuto 17 anni. E naturalmente la sua famiglia gli ha organizzato una festa: ci sono la sorella maggiore Jolanda, che riprende tutto con il telefonino, e poi mamma Ambra Angiolini e papà Francesco Renga. Una famiglia allargata che funziona alla grande.

Tutto si svolge in un clima di grande serenità e divertimento. Ci sono le torte, ci sono gli occhiali da party e poi Ambra Angiolini e l’ex Francesco Renga hanno preparato un bello scherzo a Leonardo. Il fresco 17enne apre la scatola e dentro trova un paio di scarpe che sono probabilmente l’opposto di ciò che piace a lui. Si mette a ridere, ma subito sotto trova il regalo vero.

Ambra e Francesco hanno regalato a Leonardo una busta con all’interno dei soldi, così il giovane potrà farci ciò che più desidera. Tempo fa la stessa sorella Jolanda aveva rivelato che il fratello non ama parlare molto di sé. A dirla tutta non si vede neppure troppo spesso. Così oggi con questo video i curiosi possono ammirare Leonardo in tutti i suoi meravigliosi 17 anni. Un bel ragazzo che festeggia coi suoi affetti più cari un momento importante della sua vita. E infatti c’è chi commenta: “Finalmente si fa vedere. Ma quanto è bello Leo. Anzi, siete tutti belli. Bellissimi. Tanti auguri a Leo per i suoi splendidi anni”.

