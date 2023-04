Ambra Angiolini, la dedica del fidanzato per il suo compleanno. Da qualche tempo l’attrice che ha raggiunto il successo grazie all’indimenticabile programma “Non è la Rai” ha ritrovato l’amore. La protagonista di film come “Saturno contro”, “Immaturi” e “Al posto tuo” ha avuto una lunga relazione con il cantante Francesco Renga, durata 11 anni, durante la quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Poi Ambra ha avuto un flirt con il modello e imprenditore Lorenzo Quaglia.

Successivamente si è legata all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ma anche in questo caso la storia è naufragata (a dar retta al gossip per un tradimento di lui, ndr). Dopo questa dolorosa rottura in tanti speravano che Ambra Angiolini potesse tornare con Francesco Renga: i due, infatti, sono rimasti in buoni rapporti, ma solamente per il bene dei figli. Dunque nulla da fare. Poco tempo fa ecco la notizia bomba: Ambra ha trovato la sua anima gemella, chi è? Un attore italiano.

Ambra felice festegga il compleanno con figli e fidanzato

Il nuovo compagno di Ambra Angiolini e l’attore Andrea Bosca. La cosa è seria se considerate che l’attrice ha già presentato il fidanzato ai figli. Non solo. Proprio due giorni fa, sabato 22 aprile, Ambra ha festeggiato il suo 46esimo compleanno insieme ai figli avuti da Francesco Renga, la 19enne Jolanda e il 15enne Leonardo. Assieme a loro anche Andrea, che recentemente ha ricevuto un premio al Festival Cinematografico di Busto Arsizio.

“Ho scoperto – ha scritto nel suo ultimo post Ambra Angiolini – che a 46 anni appena compiuti è la realtà la cosa che desidero in ogni candelina che ho spezzato. Grazie a loro ho la vita vera che volevo… ed anche grazie al mare d’amore che arriva da voi. Grazie ( chi ha i diritti di questa parola si merita la ricchezza eterna ) #birthday #real #grazie”.

Andrea Bosca ha voluto fare una dedica speciale alla sua Ambra in occasione del suo compleanno. L’attore ha postato una foto in cui compare, felice e sorridente, accanto al suo amore mentre si trovano a pochi passi dal Duomo di Milano. “Sei tutto lo splendore” scrive lui nella caption della story Instagram. E poi aggiunge l’hashtag: #unaquestioneprivata. Il sole illumina gli occhi e i volti dei due attori: Ambra e Andrea sono al settimo cielo. Per loro due l’amore, quello con la A maiuscola, è arrivato sul serio.

