Incredibile quanto successo ad Ambra Angiolini. La notizia boom è arrivata dopo averla attesa 30 anni. Il detto dice: ‘Meglio tardi che mai’ ed è ciò che è accaduto all’attrice e conduttrice televisiva, che ovviamente adesso starà festeggiando alla grande questo traguardo. In un certo senso c’era da aspettarsi una cosa del genere, dato l’enorme successo raccolto negli ultimi mesi. Grazie ad un suo gesto fatto nel recente passato, è stata in grado di coronare uno dei sogni più importanti della sua vita.

Lo scorso mese di dicembre ha invece commosso l’Italia intera. Prima di dirvi cosa è successo ad Ambra Angiolini, con una notizia top giunta a 30 anni di distanza, lei si è recata all’ospedale San Raffaele di Milano e ha fatto questa enorme sorpresa ad una persona, che sta lottando contro una grave malattia. La sorpresa è stata fatta nei confronti di una tiktoker, Veronica, che ha scoperto di avere un tumore. La donna era diventata nota per la vicenda legata al cancro di suo figlio Gabriel.

Ambra Angiolini, la notizia clamorosa dopo 30 anni

Non si aspettava forse così tanto successo, anche se in fondo probabilmente ci sperava. Ambra Angiolini è andata oltre ogni più rosea aspettativa e questa notizia dopo 30 anni ha fatto impazzire di gioia i suoi innumerevoli fan. Presumibilmente uscirà allo scoperto per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo obiettivo raggiunto. Lei ha deciso durante X Factor di riproporre il ballo sulle note del brano T’Appartengo, dopo averlo fatto tanto tempo fa nel corso del programma Non è la Rai.

T’Appartengo ha quinti ottenuto il disco d’oro, in virtù delle 25mila copie che sono state vendute con lo streaming e il download. A riferire tutto è stato il sito Novella 2000, che ha ricordato un altro interessante dato. Già la canzone con tanto di balletto ha ottenuto 11 milioni di views sui social network e il primato nelle tendenze Youtube e su iTunes. Non resta che attendere qualche dichiarazione ufficiale da parte di Ambra, che siamo certi sia già in festa per un sogno che ora si è trasformato in realtà.

Durante la sua carriera professionale, Ambra Angiolini è stata abile a conquistare il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista nel film Saturno contro, ma anche il Globo d’oro e il Ciak d’oro per essere stata la rivelazione dell’anno.