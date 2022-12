Ambra Angiolini ha fatto una sorpresa meravigliosa nei confronti di una persona, che purtroppo sta combattendo contro una brutta malattia. Le immagini, postate sul social network TikTok, sono diventate virali in pochissime ore. La conduttrice e cantante italiana ha deciso di rendere migliore la giornata di questa donna, facendo insieme qualcosa di bellissimo. Il popolo del web ha gradito particolarmente questo comportamento dell’ex di Francesco Renga e per lei ci sono stati solo applausi.

Dunque, complimenti a non finire per Ambra Angiolini dopo la sorpresa per questa persona che deve fare i conti con una grave malattia. Nei giorni scorsi lei è invece stata immortalata dai paparazzi di Chi proprio mentre cattura con il cellulare le immagini di annunci immobiliari a Milano sia di appartamenti in vendita che in affitto: “Cerca solo un po’ di serenità”, si legge tra le pagine del magazine. La vita cambia e tutto sembra trovare un nuovo inizio anche per l’ex protagonista di Non è la Rai.

Ambra Angiolini, sorpresa in ospedale a una persona con una brutta malattia

In particolare Ambra Angiolini si è recata all’ospedale San Raffaele di Milano e ha fatto questa enorme sorpresa ad una persona, che sta lottando contro una grave malattia e precisamente contro un cancro. A riprendere tutto e a pubblicare su TikTok ci ha pensato il marito della paziente. Ambra ha esordito così: “Sei pronta? Sì che sei pronta dai, più pronta di così. Questa è medicina. Questa canzone non serve a niente, ma a questo serve ok? Fa guarire cose assurde”. E poi grandi risate di entrambe.

La sorpresa è stata fatta nei confronti di una tiktoker, Veronica, che ha scoperto di avere un tumore. La donna era diventata nota per la vicenda legata al cancro di suo figlio Gabriel, ma poi anche lei ha purtroppo avuto la stessa malattia e ora si trova nel nosocomio lombardo. Veronica e Ambra hanno ballato T’appartengo e la cantante ha raggiunto l’obiettivo, ovvero far divertire la paziente. Tantissimi anche i commenti sotto il video postato dal coniuge Vincenzo, che ha superato oltre 53mila mi piace.

Questi i commenti degli utenti: “Ambra che bella persona, forza grande mamma”, “Veronica, rimettiti presto”, “Forza Veronica, siamo tutti con te. Ambra, sei una splendida persona”, “Forza Veronica, riprenditi. Che il Signore vi benedica tutti voi, forzaaa”, “Che dolce Ambra”.