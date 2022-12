Ambra Angiolini, beccata così. Nelle ultime settimane i riflettori sono tornate ad accendersi sull’ex volto di Non è la Rai e la spinosa questione della casa in affatto. Alla luce dei nuovi fatti ampiamente discussi sulla pagina social The Pipol Gossip, Ambra Angiolini pare abbia lasciato l’appartamento. E delle ultime ore, gli scatti andrebbero a confermare ulteriormente la notizia appresa.

Ambra Angiolini cerca casa. Dalla pagina social di The Pipol Gossip i fan hanno avuto modo di apprendere alcuni aggiornamenti sulla vita privata del giudice di X-Factor, reduce non solo dalla turbolenti questioni sentimentali che l’hanno portata alla rottura definitiva con Max Allegri, ma anche in merito alla spinosa vicenda della casa della coppia Silvia Slitti-Giampaolo Pazzini: “Ambra Angiolini ha finalmente liberato la casa della coppia Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora”, si legge su Instagram.

Leggi anche: “Beccati così”. Ambra Angiolini e Gianluca Grignani, il gossip vola altissimo





Ambra Angiolini cerca casa: “Beccata così”

Inoltre nello stesso post social della pagina The Pipol Gossip si legge: “La ricostruzione dei fatti offerta a più riprese in questo ultimo periodo dalla coppia Slitti – Pazzini, raccontava di come il giudice di X-Factor non avesse adempiuto ad un accordo, quello di liberare l’appartamento milanese preso in affitto nel 2021 entro giugno 2022. Silvia Slitti, più volte, aveva denunciato anche attraverso i social ciò che Ambra Angiolini era restia a fare, ovvero andarsene dall’abitazione occupata e porre fine alle conseguenti difficoltà arrecate dal mancato rispetto degli accordi presi. Noi di Pipol possiamo rivelarvi che oggi le cose sono cambiate e l’appartamento è stato finalmente riconsegnato ai proprietari”. (“L’hanno vista in auto con il cantante”. Ambra Angiolini, bomba gossip: ormai è tutto pubblico).

Un vero e proprio polverone dunque si è alzato sul ‘caso’ dell’appartamento al punto da spingere anche Valerio Staffelli a consegnare un tapiro alla coppia. Oggi, alla luce dei nuovi fatti, Ambra Angiolini sarebbe stata fotografata dai paparazzi di Chi proprio mentre cattura con il cellulare le immagini di annunci immobiliari a Milano sia di appartamenti in vendita che in affitto: “Cerca solo un po’ di serenità”, si legge tra le pagine del magazine.

La vita cambia e tutto sembra trovare un nuovo inizio anche per Ambra Angiolini. Di recente sarebbe stata inoltre pizzicata con Gianluca Grignani. Secondo il settimanale Oggi infatti, Ambra avrebbe trovato conforto tra le braccia del cantante italiano: “Nel frattempo – riporta Oggi – lei si gode le notti di Milano con il cantante Gianluca Grignani. Avvistati insieme in dolcezza”. Al contempo non sarebbe la prima voce messa in circolo sulla vita sentimentale del giudice di X-Factor. Il più delle volte si è trattato solo di pettegolezzi che non sono mai andati incontro a una conferma.