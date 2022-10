“L’hanno vista in auto con il cantante”. Ambra Angiolini, bomba gossip: ormai è tutto pubblico

Ambra Angiolini, il suo nuovo fidanzato potrebbe essere un amato e famosissimo cantante. La notizia è di quelle bomba, anche se non ci sono conferme ufficiali dei diretti interessati. Ma un sito molto attendibile è riuscito a scoprire qualcosa in più su di loro, che sono stati beccati insieme. Si tratterebbe di una coppia sorprendente, visto che mai prima d’ora si era mai sparsa la voce di questo ipotetico flirt. Difficile sapere quando eventualmente usciranno allo scoperto per fornire la loro versione, ma intanto le voci impazzano.

Di Ambra Angiolini non si è parlato solo del nuovo fidanzato (presunto), ma anche di una vicenda decisamente più scomoda, riguardante la casa in cui abita. La trasmissione Fuori dal coro ha svelato: “Sul documento compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra”.

Leggi anche: “Abbiamo scoperto tutto”. Ambra Angiolini sotto accusa da Mario Giordano: “Ecco le prove”





Ambra Angiolini, il nuovo fidanzato è Gianluca Grignani? La voce

La super notizia su Ambra Angiolini e il presunto nuovo fidanzato è stata rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela e dal sito Dagospia. Infatti, l’attrice e giudice di X Factor è stata avvistata in compagnia di un artista e non c’è certezza che siano semplicemente degli amici. In particolare, stando a quanto riportato in queste ore, sono stati visti nella città di Milano in piena notte. Inoltre, i due sarebbero stati beccati mentre si trovavano insieme in un’automobile, ma non è scattato alcun bacio.

Coloro che erano presenti al momento di quell’incontro tra Ambra Angiolini e il cantante hanno riferito che c’era un bel feeling tra i due. Stiamo parlando di Gianluca Grignani, infatti l’altra persona nella vettura era proprio lui. Ripetiamo comunque che non ci sono ufficialità, quindi parlare di nuovo partner in modo ufficiale è impensabile. Ma questa vicinanza con l’artista è sicuramente da attenzionare e nei prossimi giorni scopriremo se ci saranno altre paparazzate dell’attrice con Gianluca.

Gianluca Grignani è uno dei cantanti italiani più conosciuti e nel corso della sua lunga carriera musicale ha ottenuto diversi premi, tra cui si segnalano il Venice Music Awards, la Grolla d’oro e Il Premio Mia Martini. Ha anche conquistato una nomination ai Nastri d’argento per la colonna sonora del film Che ne sarà di noi. Dal 2003 al 2020 è stato sposato e ha anche quattro figli. Nel febbraio scorso ha cantato insieme ad Irama al Festival di Sanremo.