Clamoroso retroscena su Ambra Angiolini, svelato da Mario Giordano nel corso della sua trasmissione Fuori dal coro su Rete 4. C’è una rubrica, Ladri di case, che è portata avanti dal programma Mediaset ed ecco che è spuntato qualcosa di davvero incredibile sull’attrice e conduttrice italiana. In particolare, è stato tirato fuori un documento fin qui mai svelato che fa chiarezza su un brutto episodio, che ha coinvolto la donna. Infatti, lei ha ricevuto delle accuse dure nei giorni scorsi da parte dell’ex moglie di Giampaolo Pazzini.

Tra poco vi diremo tutto su Ambra Angiolini e cosa ha scoperto Mario Giordano. A fine settembre, intanto, lei è stata protagonista di una frecciatina a X-Factor nei confronti dell’ex Massimiliano Allegri: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no”. Dietro la frase di Ambra Angiolini, molti hanno letto una confidenza: l’aver provato non poco rammarico in seguito alla fine della relazione con Max Allegri.

Leggi anche: “È successo dopo Allegri”. Ambra Angiolini, la frecciata all’ex è una confessione choc





Ambra Angiolini, Mario Giordano e il documento sulla presunta casa abusiva

Parlando dell’argomento in questione, di Ambra Angiolini si sta occupando Mario Giordano alla luce di alcune pesanti affermazioni di Silvia Slitti, la quale ha denunciato una situazione che vedrebbe coinvolta l’ex Non è la Rai. Ambra sarebbe abusiva, come riferito dal sito Libero Quotidiano, nella casa dell’ex coniuge dell’ex calciatore Pazzini. E ora la trasmissione Fuori dal coro ha svelato il documento, riguardante l’ordinanza che dà il via libera allo sfratto del 3 ottobre scorso, che la metterebbe nei guai.

Questa la rivelazione di Mario Giordano nella puntata del 18 ottobre: “Sul documento compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra”. L’allenatore della Juventus non pagherebbe più l’affitto perché ormai si sono detti addio. E la Slitti avrebbe dato tempo alla Angiolini di andare via. Ma non sarebbe successo.

Ambra dovrebbe andarsene quindi il prima possibile da quella casa. Il sito Libero Quotidiano ha anche rievocato un’affermazione della proprietaria dell’abitazione: “Ho ricevuto una diffida da parte dell’avvocato della signora Angiolini che mi intima a non parlare più della vicenda, una diffida che non trovo giusta dal momento che dobbiamo avere la libertà di parola”.