“È successo dopo Allegri”. Ambra Angiolini, la frecciata all’ex è una confessione choc

Ambra Angiolini, la frecciatina a Max Allegri. Pochi giorni fa la conduttrice e volto di X Factor è stata paparazzata dai fotografi di Diva e Donna in compagnia dell’attore Francesco Scianna. Foto che avrebbero messo in circolo l’ipotesi di una relazione tra i due che comunque resta ancora tale. Dibattito aperto sulla vita sentimentale di Ambra Angiolini, poi quella frase allusiva in diretta tv.

La frecciatina di Ambra Angiolini a Max Allegri. Diretta X-Factor e riflettori che restano accesi su Ambra Angiolini. Come spesso accade in questi casi, basta anche una parola per sollevare l’attenzione e i dubbi del pubblico di fan. Questa volta, di mezzo sembra esserci Max Allegri.

La frecciatina di Ambra Angiolini a Max Allegri: la frase che solleva il dubbio

Sulla rottura della relazione con l’allenatore bianconero, Ambra Angiolini è sempre stata molto discreta. Ma davanti alle telecamere di X-Factor, impossibile non appuntare la frecciatina che molti hanno pensato sia stata indirizzata all’ex. Dopo l’esibizione di un concorrente, Dargen D’Amico ha mosso la sua critica, poi è intervenuta Ambra. (Max Allegri, nuovo amore dopo Ambra Angiolini: le foto parlano chiaro).

“Sappiamo che invece l’unico parere che ti interessa è quello di Ambra”, detto fatto la parola è passata a lei: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no”.

Dietro la frase di Ambra Angiolini, molti hanno letto una confidenza: l’aver provato non poco rammarico in seguito alla fine della relazione con Max Allegri. Poi resta ancora il presunto flirt con Francesco Scianna da smentire o meno, ma forse a questo ci penserà durante la prossima ‘puntata’.