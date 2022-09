Ambra Angiolini, beccata in dolce compagnia. La rottura da Max Allegri e tanto, tantissimo clamore mediatico sollevato sui motivi che avrebbero condotto al capolinea di coppia: dopo alcuni mesi, sembra che l’ex volto di Non è la Rai sia stata sorpresa dai paparazzi in compagnia di un uomo.

Nuovo amore per Ambra Angiolini? La notizia è giù sulla bocca di molti da quando i paparazzi del magazine settimanale Diva e Donna hanno reso pubbliche le foto di un incontro avvenuto tra il volto di X-Factor e un uomo. Il suo nome è Francesco Scianna.

Nuovo amore per Ambra Angiolini? Le foto dell’incontro con Francesco Scianna

E non si tratterebbe dunque di un perfetto ‘sconosciuto’ al mondo della televisione. Francesco Scianna è un attore italiano che di recente ha preso parte al cast del film Il Filo Invisibile, su Netflix. E a tal proposito dell’incontro con Ambra Angiolini, sulla testata giornalistica si legge: “Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna”. (Ambra Angiolini, il gesto da brividi dopo la bufera che l’ha investita).

Ma con le questione di cuore è sempre meglio andarci piano. Non è chiaro, infatti, se l’incontro sia avvenuto in modo del tutto amichevole o meno. Negli scatti dei paparazzi, i due sono stati immortalati durante una passeggiata, ma nessun bacio ‘scoccato’ andrebbe a confermare l’inizio di un nuovo amore nella vita di Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna, in verità, sarebbero legati da una forte amicizia nata tra il 2015 e il 2016 in occasione dello spettacolo teatrale “Tradimenti” di Michele Placido. Tutto potrebbe far pensare che si possa trattare solo di una passeggiata tra amici e colleghi. Se poi saranno rose, nulla esclude che possano fiorire.