Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si sono detti addio, affidando all’Ansa il comunicato ufficiale: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Non è ancora terminata l’estate horror delle coppie vip. Dopo Totti e Ilary, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, Bella Thorne e Benjamin Mascolo, Shakira e Gerard Piquè, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco il turno di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi.

Il 2022 si conferma un anno tremendo per le coppie più famose del mondo dello spettacolo. E dire che c’è chi era pronto a scommettere sul fatto che Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi avessero superato la crisi che li aveva travolti tra il 2020 e il 2021. Sui social l’ultima foto pubblicata su Instagram dalla conduttrice che li ritraeva insieme è datata agosto: i due apparivano sereni e poco o nulla faceva presagire una separazione imminente. Invece, la situazione è precipitata.

Leggi anche: Alessia Marcuzzi, le brutte voci cancellate in un colpo solo. La verità viene fuori con tanto di foto





Alessia Marcuzzi perché è finita col marito: la crisi inizia nel 2020

Va detto che i rumor sulla crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi (si sono sposati a Londra nel 2014) risalgono all’estate 2020, quella del clamoroso (presunto e smentito) triangolo Marcuzzi-De Martino-Belen. Poi la riappacificazione con le foto insieme sui social e le paparazzate “bollenti” in spiaggia. Nell’estate 2020 Dagospia sganciò la bomba su un flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, Belen Rodriguez “aveva lasciato De Martino perché nell’aprile 2020 avrebbe scoperto sul cellulare di lui le presunte prove di un flirt con la Marcuzzi”. Nello stesso momento in cui, cioè, circolavano voci su una presunta crisi proprio tra la conduttrice e Calabresi.

In quell’occasione Alessia Marcuzzi mantenne un profilo basso, per mesi non confermò, né smentì i rumor su De Martino cercando di ricucire il rapporto con il marito. Le prime avvisaglie di crisi tra Alessia Marcuzzi e suo marito, l’imprenditore tv Paolo Calabresi, sono arrivate nella primavera del 2020 in pieno lockdown. A lanciare l’indiscrezione era stato il sito di gossip Dagospia che aveva parlato di una crisi tra i due derivata proprio dalla convivenza forzata della pandemia. Sempre nell’estate 2020 fu Alessia Marcuzzi a minimizzare in un’intervista a Verissimo, i problemi avuti con il marito durante il lockdown definendoli “niente di eclatante, solo un momento di difficoltà”. Lui, infatti, ricordiamo che aveva deciso di passare il lockdown dormendo a casa di sua nonna e la Marcuzzi aveva affermato di essere lei stessa un po’ causa di questa decisione del marito perché irrequieta, complicata e indipendente.

Poi a metà aprile 2021 Alessia Marcuzzi fa una dolcissima dedica al marito in occasione del suo compleanno e lui ricambia qualche mese più tardi. La conferma della crisi arriva nel 2022 quando la conduttrice (che nel 2023 ritorna in tv sulla Rai con il programma “Boomerissima”) al settimanale Oggi, dichiarava di aver avuto problemi con suo marito Paolo. “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”. Frasi che sostanzialmente hanno anticipato la fine della relazione annunciata con un comunicato martedì 27 settembre 2022.