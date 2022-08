“Ora hanno visto tutti”. Alessia Marcuzzi e il marito, dopo voci e dubbi tutto alla luce del sole

Emergono novità importanti su Alessia Marcuzzi e la sua presunta crisi sentimentale col marito Paolo Calabresi Marconi. Per tantissimo tempo si è vociferato di queste problematiche in corso, mai confermate ufficialmente dai diretti interessati. Ma ora la conduttrice televisiva, che esordirà su Rai2 con la trasmissione Boomerissima a partire dal 22 novembre, ha voluto chiarire definitivamente la questione con un gesto che ha ormai chiarito anche il più piccolo dei dubbi.

Stavolta non ci sarà bisogno di ulteriore prove per capire se Alessia Marcuzzi sia in crisi o meno col marito. Pochi giorni fa si è letteralmente lasciata trasportare dal ritmo della musica e del mare e ha ballato in completa libertà al chiaro di luna. E se si è fatta riprendere da qualcuno, poi è la stessa Marcuzzi che ha deciso di condividere il momento sui social. “Primo bagno a mezzanotte”. E ha sfoggiato un topless, che ha fatto impazzire di gioia tutti, in primis i suoi fan di genere maschile.





Alessia Marcuzzi in crisi con il marito? Spunta la verità

Adesso si è potuto sapere proprio tutto su Alessia Marcuzzi e l’ipotetica crisi in atto col marito Paolo Calabresi Marconi. Praticamente da un anno a questa parte non si è fatto altro che parlare di questo e ora in piena estate la presentatrice tv ha chiuso la vicenda. Il tutto è stato possibile farlo grazie ad alcune Instagram stories e anche un paio di immagini, che hanno dato per certa la notizia in questione. E i suoi follower si sono messi l’anima in pace, perché non ci sono assolutamente più perplessità.

Sui social Alessia Marcuzzi si è immortalata, mentre era intenta a passeggiare nei pressi di un lago proprio in compagnia del marito. Tanti sorrisi e divertimento assoluto per la coppia, che ha così sentito categoricamente con queste foto la crisi di cui si era parlato a lungo. Si sono abbracciati e hanno mostrato un feeling pazzesco. La loro gioia è stata confermata dai loro sguardi, contraddistinti da sorrisi spettacolari. L’amore tra i due coniugi non è affatto sopito e sembra essere ancora forte come i primi giorni.

Parlando della sua sfera privata, Alessia Marcuzzi ha avuto una relazione con l’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dalla cui unione è nato un figlio nel 2001. Dieci anni più tardi è venuta alla luce anche la seconda figlia, avuta con Francesco Facchinetti. Otto anni fa la conduttrice televisiva si è invece unita in matrimonio con l’attuale coniuge Paolo Calabresi Marconi, che lavora come produttore tv.

