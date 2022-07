“Ragazzi, che meraviglia”. Alessia Marcuzzi, il bagno è vietato ai minori: il topless fa impazzire tutti

Momento di rivalsa per Alessia Marcuzzi dopo un periodo nero, lavorativamente parlando. Ora la bella presentatrice ha deciso di riprendere in mano tutto, compreso il suo solito umorismo sui social. Alessia Marcuzzi in topless in spiaggia: l’ex di Francesco Facchinetti si è fatta riprendere in mezzo al mare, mezza nuda, mentre balla dolcemente sulle note di “On the floor” di Jennifer Lopez.

La conduttrice si è letteralmente lasciata trasportare dal ritmo della musica e del mare e ha ballato in completa libertà al chiaro di luna. E se si è fatta riprendere da qualcuno, poi è la stessa Marcuzzi che ha deciso di condividere il momento sui social. “Primo bagno a mezzanotte”, scrive Alessia, descrivendo alla perfezione il senso di libertà che ha provato. C’è da dire però, per non alimentare false speranze, che nel video la bionda presentatrice si vede solo di spalle. Il seno quindi è rimasto ben celato.

Alessia Marcuzzi in topless in spiaggia: il video è pazzesco

Tuttavia che fosse in topless era evidente e infatti i commenti non sono mancati. Al momento si trova in vacanza in Sicilia, a Pachino precisamente, in provincia di Ragusa. Ed è proprio qui che si è concessa anche una liberatoria tintarella di luna. Come dicevamo, anche dal punto di vista lavorativo le cose sono ritornare a girare per lei.

Dopo l’addio a Mediaset, la rivedremo presto in tv. Dopo 25 anni di onorato servizio tra Canale 5 e Italia 1, la conduttrice approderà su Rai 2 con un nuovo programma, ‘Boomerissima’, in onda dal 22 novembre ogni martedì in prima serata. Sottotitolo ‘Boomer Vs Millennials, Genitori Vs Influencer. Si tratta di un gioco delle generazioni e dei ricordi.

Il programma andrà a vertere proprio sulle differenti generazioni raccontando i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70’, 80’, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente. Un appuntamento da non perdere, allora.

