“Ora si fa sul serio”. Alessia Marcuzzi, la notizia è stata confermata. E lei ha già avvisato tutti

Alessia Marcuzzi, nuovo programma in Rai: adesso è davvero ufficiale. Ne abbiamo parlato per diverso tempo nelle settimane precedenti e ormai si dava quasi per scontato il suo approdo nella televisione pubblica italiana. E ora è anche arrivata la conferma definitiva col nome della sua trasmissione, la collocazione e con la data di inizio della stessa. Per due anni non ha lavorato e si è goduta sicuramente un po’ di riposo, ma adesso è pronta a mettersi nuovamente in mostra nel piccolo schermo.

Alessia Marcuzzi, nuovo programma in Rai confermato al 100%. Stefano Coletta in passato ha affermato, in riferimento ad Alessia Marcuzzi: “La Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando intanto per conoscerci, e intanto lavoriamo intorno, in particolare, a un’idea. Ma per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione”. Decisione che invece adesso è stata presa, visto che sono stati comunicati i palinsesti della Rai.





Alessia Marcuzzi, nuovo programma in Rai da novembre

Alessia Marcuzzi, nuovo programma in Rai nella prossima stagione autunnale della televisione pubblica italiana. Dunque, non c’è stato nessun ritorno di fiamma con Mediaset e l’esperienza in questa emittente televisiva sembra destinata ad essere chiusa forse per sempre. Ma ora è pronta a fiondarsi a capofitto in questa nuova avventura televisiva. Iniziamo dicendovi che sbarcherà precisamente su Rai 2 dal prossimo mese di novembre e il suo programma sarà trasmesso in prima serata.

Alessia Marcuzzi sarà protagonista alla conduzione della trasmissione Boomerissima su Rai 2. Nella giornata del 28 giugno sono stati ufficializzati i palinsesti della tv pubblica nella città di Milano e c’è anche lei. Il programma presenterà delle sfide, ad esempio ci saranno delle ‘battaglie’ tra Boomer e Millennials e tra genitori e influencer. Quindi, si partirà da ciò che si faceva negli anni Settanta fino agli anni Duemila. Confronti quindi tra diverse generazioni. Non resta che attendere il 22 novembre per la prima puntata.

Ultima esperienza televisiva di Alessia Marcuzzi alla conduzione di una trasmissione è datata 2020, quando ha presentato Temptation Island su Canale 5. Nello stesso anno era stata anche giudice di Amici. Dal 2015 al 2019 aveva invece presentato l’Isola dei Famosi e nel 2019 Temptation Island Vip. Adesso metterà tutta la sua professionalità al servizio della Rai.

“È vero quello che dicono”. Alessia Marcuzzi, la conferma alle ultime notizie arriva ‘dall’alto’