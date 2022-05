Alessia Marcuzzi alla Rai con un nuovo programma. Questa è l’indiscrezione che è stata rilanciata in queste settimane, ma che non ha trovato conferme ufficiali. Adesso c’è stata un’ulteriore novità in quella che sta quasi assomigliando ad una telenovela, dopo il suo addio a Mediaset dopo 25 anni di duro lavoro. Stavolta non stiamo parlando più di rumor, ma di una dichiarazione ufficiale da parte di una persona molto influente. E ora il pubblico sta iniziando a sognare ad occhi aperti.

A proposito di Alessia Marcuzzi alla Rai col nuovo programma, questo era stato svelato nei giorni scorsi dal sito Dagospia: “Ci sarebbe una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, il manager della conduttrice. Il programma prevedrebbe dalle cinque alle sei puntate e andrebbe in onda il prossimo mese di novembre. La produzione sarebbe di Endemol Shine e la trattativa sarebbe già in fase avanzata. Ovviamente si aspettavano ulteriori informazioni, che ora sono uscite fuori.





Alessia Marcuzzi alla Rai col nuovo programma? Le ultime novità

Ed è stato l’informatissimo sito DavideMaggio a svelare i nuovi particolari legati ad Alessia Marcuzzi e al suo possibile approdo alla Rai col nuovo programma. Sono infatti state rilasciate, attraverso una conferenza stampa, delle parole molto importanti dal direttore di Rai1, Stefano Coletta. Per la prima volta non siamo più nel campo delle voci, ma in quelle ufficiali. Non si è sbilanciato totalmente, ma ha confermato qualcosa che nessuno si immaginava fino a poco tempo fa.

Stefano Coletta ha dunque affermato, in riferimento ad Alessia Marcuzzi: “La Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando intanto per conoscerci, e intanto lavoriamo intorno, in particolare, a un’idea. Ma per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione”. Quindi, i contatti ci sono stati eccome nonostante non si sia giunti ancora alle firme. Ma non è da escludere che prossimamente possa esserci il nero su bianco.

A Domenica In Show di venerdì 27 maggio, Alessia Marcuzzi ha invece detto a Mara Venier: “Mi avevano offerto un programma che non volevo fare. Mara mi ha detto che se non lo avessi fatto, mi avrebbe dato due calci in c**o”. Risate generali tra il pubblico in sala e forse qualche imbarazzo per i vertici Rai che stavano ascoltando in diretta lo show di Zia Mara.

“A calci in c**o”. Alessia Marcuzzi gela Mara Venier, la rivelazione a Domenica In