“A calci in c**o”. Alessia Marcuzzi gela Mara Venier, la rivelazione a Domenica In

Mara Venier festeggia un’altra stagione alla condizione di Domenica In con uno show su Rai1 andato in onda venerdì 27 maggio dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la regia di Stefano Vicario. Tanti ospiti hanno accompagnato la conduttrice che ha festeggiato anche i trent’anni di carriera: dal Volo a Renzo Arbore passando per Gigi D’Alessio tefano De Martino, reduce dal successo di ‘Stasera tutto è possibile’, che è stato protagonista di alcuni divertenti momenti di gioco affiancato da Francesco Paolantoni e dal bravo imitatore Vincenzo De Lucia.

Ospite d’onore Alessia Marcuzzi che dopo un anno è tornata in tv. Dopo aver annunciato la pausa dalla televisione, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata di parola e non è più comparsa sul piccolo schermo. Nessuno ha più avuto l’onore di averla accanto. Nessuno, tranne Mara Venier. A lei non si può dire di no, ovviamente, e Alessia Marcuzzi ha accettato con piacere di “rompere” il suo silenzio televisivo per partecipare come ospite al grande spettacolo di Domenica In Show.





Alessia Marcuzzi Domenica In Show, rivelazione su Mara Venier

Alessia Marcuzzi e Mara Venier sono legate da una grande amicizia e hanno regalato diversi momenti divertenti durante lo show di Rai1. “Quando me lo hai chiesto su WhatsApp, ti ho risposto: ‘Solo per te’, con un cuore – ha svelato Alessia Marcuzzi –. È più di un anno che non vado in video. Da quando avevo 17 anni non ho mai staccato, questa decisione mi ha fatto bene. Il Covid ha cambiato un po’ la percezione delle cose, anche se io sono una donna fortunata. Mi sono presa un periodo di tempo, però quando quella lucetta rossa si accende, se ce l’hai nel sangue, ti piace. Un po’ ti manca”.

Poi è arrivata una rivelazione da parte di Alessia Marcuzzi: “Mi avevano offerto un programma che non volevo fare – ha detto Marcuzzi, parlando del suo rapporto di amicizia con Mara Venier -. Mara mi ha detto che se non lo avessi fatto, mi avrebbe dato due calci in c**o”. Risate generali tra il pubblico in sala e forse qualche imbarazzo per i vertici Rai che stavano ascoltando in diretta lo show di Zia Mara.

“È vero – conferma la padrona di casa, schietta come sempre -, le ho detto che se avesse detto no anche a quel programma, che era davvero molto carino, sarei andata a casa e l’avrei presa a calci in c**o”. Top secret, ovviamente, il nome del programma in questione, andato in porto con Alessia Marcuzzi al timone e oggetto, evidentemente, di grande successo. La parabola di Alessia Marcuzzi è stata inversa rispetto a quella di Mara Venier: la scelta di restare senza un programma, in mancanza di una prospettiva professionale che la entusiasmasse, è stata in parte anche una sua scelta. E stare lontana dalla tv “mi ha fatto bene – ha ammesso in studio a Domenica In Show -. Sono una donna fortunata, posso permettermelo”.

“Non mi hai riconosciuta?”. Mara Venier, squilla il telefono e lei va nel pallone: imbarazzo a Domenica In