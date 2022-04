“Lei al mio posto”. Mara Venier incorona la collega. Ed è un nome top

Mara Venier è la regina della Rai, non a caso nonostante abbia ormai superato i 70 anni di età, è un punto fermo dei vertici della televisione pubblica italiana. Però in più di un’occasione ha fatto sapere che prima o poi dovrà necessariamente cedere il passo, anche se presumibilmente potrebbe rimanere al timone di ‘Domenica In’ anche nella prossima stagione televisiva. Inizialmente sembrava che questo potesse essere il suo ultimo anno, ma le cose adesso sarebbero cambiate nuovamente.

In una delle ultime puntate di ‘Domenica In’, è entrato Jovanotti e proprio l’artista toscano ha detto alla conduttrice: “Sei un raggio di sole”. A questo punto Mara, ormai sciolta da quelle parole, ha commentato: “Quello che sono è tutto qua, grazie tesoro. Oggi ho la camicia che mi si sbottona e non va bene perché più tardi viene Don Mazzi e mi sgrida”. Risate a non finire in studio e anche un grosso e lungo applauso. E questo è indubbiamente il segreto di Zia Mara, che conquista tutte le generazioni.





Mara Venier incorona Alessia Marcuzzi: “La mia erede”

Ora, però, Mara Venier ha deciso di tuffarsi nel futuro e ha parlato di ciò che potrebbe succedere quando dirà definitivamente addio alla Rai e andrà quindi in pensione. In un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’, la conduttrice ha fatto un nome e un cognome di colei che potrebbe prendere il suo posto. Quindi, in un certo senso ha designato la sua possibile erede. Si tratta di una presentatrice, che ha tra l’altro un ottimo rapporto con lei, infatti proprio pochi giorni fa sono state a cena insieme.

Secondo Mara Venier, sarebbe all’altezza della situazione la collega Alessia Marcuzzi. Al ‘Messaggero’ ha rivelato: “Lei sarebbe perfetta, l’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme ed è in grande forma”. Al momento, la Marcuzzi sta avendo grosse difficoltà a trovare una sua dimensione dopo che ha lasciato Mediaset dopo 25 anni al loro servizio. L’endorsement di Zia Mara potrebbe però rivelarsi decisivo e convincere la Rai a puntare fortemente su di lei.

Le ultime esperienze di Alessia Marcuzzi sono state alla guida di ‘Temptation Island’ nel 2020 e sempre nello stanno in veste di giudice di ‘Amici’. Il 30 giugno del 2021 ha poi annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, il suo addio a Mediaset. Anche se nelle scorse settimane non è stata nemmeno esclusa l’ipotesi che possa ritornare nell’emittente del ‘Biscione’.

