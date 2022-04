“Non so come fare”. Mara Venier, il risveglio è dei peggiori ed è proprio ‘zia Mara’ a dare la notizia

Anche a Pasqua ci sarà la puntata di Domenica In su Rai1. Mara Venier è pronta a tenere compagnia ai tantissimi telespettatori che la seguono da anni con grande affetto. E di conseguenza la premiano con gli ascolti. Tanti ospiti anche per la puntata pasquale di domenica 17 aprile. In studio ci sarà Leonardo Pieraccioni per una intervista in occasione dell’uscita del nuovo film dell’attore e regista. Poi sarà la volta di Sabrina Ferilli, ma in collegamento e non in studio. Tornerà a Domenica In anche Albano Carrisi e si esibirà in un medley dei suoi successi.

Tra gli ospiti di Pasqua di Domenica In anche il mago Silvan, che con le sue magie incanterà grandi e piccini. Mara farà decorare delle uova di Pasqua ai bambini con l’aiuto di Ernst e Frau Knam. Poi spazio al ballo: l’orchestra spettacolo Casadei e cinque coppie di ballerini di liscio intratterranno il pubbilco di Rai Uno. Vito Coppola terrà una lezione di ballo liscio. E poi ancora ci sarà Gigi Marzullo, Guido e Maurizio De Angelis e i conduttori di Made in Sud, Clementino e Lorella Boccia.





Mara Venier si sveglia senza voce: “Non so come farò a Domenica In”

Nelle ultime ore c’è stato un problema per Mara Venier. La conduttrice si è svegliata afona e su Instagram con un filo di voce lo ha fatto sapere ai suoi follower. Ha anche colto l’occasione per augurare buona Pasqua e sicuramente lo farà anche in diretta durante la diretta di Domenica In, ma negli anni ha stabilito un filo diretto sui social con chi la segue e ha un bel rapporto con i fan. Per questo racconta loro tutto ciò che le succede, compresi questi piccoli incidenti di percorso.

Insomma Mara Venier è senza voce, ma la puntata di Domenica In non è a rischio anche perché la conduttrice non ha accennato a questa eventualità, motivo per il quale è facile credere che andrà ugualmente in onda o comunque troverà un modo per stare accanto alla sua squadra. In questo periodo Mara Venier ha dimostrato che nulla la abbatte: ha condotto sia con un piede ingessato oppure dopo essere caduta dietro le quinte.

“Sono completamente senza voce. Speriamo che domani la voce torni, non so come farò Domenica In. Questo è il massimo della mia voce oggi, va beh speriamo bene”. Queste sono state le sue parole su Instagram, prima di fare gli auguri di Pasqua e di aggiungere che da quel momento in poi non avrebbe più parlato. Mara Venier ha già iniziato una cura per riuscire a recuperare in fretta la voce e dovrà usarla il meno possibile per sperare di andare in onda normalmente a Domenica In.