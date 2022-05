Mara Venier conclude la tredicesima stagione al timone di Domenica In con lo show andato in onda venerdì 27 maggio su Rai1 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la regia di Stefano Vicario. Tanti ospiti hanno accompagnato la conduttrice che ha festeggiato anche i trent’anni di carriera: come il Volo che dopo l’Eurovision Song Contest tornano finalmente insieme per esibirsi in un omaggio all’indimenticabile Ennio Morricone e con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2015 ‘Grande amore’.

Poi in studio è arrivato Renzo Arbore, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, che canterà uno dei suoi cavalli di battaglia “Io faccio ‘o show”, oltre a ricordare alcuni simpatici episodi legati all’amicizia con Mara Venier. E ancora: c’è stato spazio per il divertimento con Stefano De Martino, reduce dal successo di ‘Stasera tutto è possibile’, che è stato protagonista di alcuni divertenti momenti di gioco affiancato da Francesco Paolantoni e dal bravo imitatore Vincenzo De Lucia, che ha vestito i panni di Maria De Filippi e Luciana Littizzetto che è intervenuta in collegamento per commentare con Mara Venier alcuni momenti della serata.





Uno dei momenti più divertenti è allo stesso modo imbarazzanti è stato quello che ha visto protagonista proprio Mara Venier, che qualche settimana fa aveva fatto una gaffe in diretta. In studio si sono appena congedati Vincenzo De Lucia e Stefano De Martino, protagonisti di una simpatica gag in bicicletta con l’imitatore nei panni di Maria De Filippi. I due, appena usciti, cadono a terra rovinosamente, ma non vengono ripresi dalle telecamere e la conduttrice deve affrontare due imprevisti. Il primo è la caduta dei due ospiti: “Che sta succedendo?”, si lamenta con la regia dopo aver avvertito un certo trambusto. “Mi dite cosa devo fare? Non è bello questo fermo televisivo… Deve entrare Il Volo?”.

Il secondo è più clamoroso e riguarda la telefonata in diretta di Maria De Filippi. Quella vera. Anche se per alcuni secondi Mara Venier non ci crede. Squilla il telefono e la regia passa la chiamata in studio. Sentita la voce di Maria De Filippi, Mara Venier pensa subito a uno scherzo di De Lucia. “Ma sei quella vera?”, domanda più volte alla sua interlocutrice, che conferma divertita. Poi la frase che svela l’identità della donna dall’altra parte della cornetta, senza lasciare più adito a dubbio alcuno: “Ho visto l’intervista di Renzo Arbore poco fa… Avete fatto una cosa bellissima, venuta dal profondo del cuore”.

“Ora che mi hai detto questo, sono certa che sei davvero tu”, ride Mara Venier e Maria De Filippi, con una punta di commozione, si congratula con l’amica: “Avete fatto una intervista bellissima e sono certa che abbia fatto tanto bene a lui questa ospitata da te”. Quindi domanda, per chiudere la telenovela: “Sono davvero io, hai capito?”, “Si, so che sei davvero tu”, conferma la padrona di casa.

