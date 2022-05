Mara Venier gaffe in diretta. La conduttrice di Domenica In è stata ospite dell’ultima puntata di TvTalk, il programma in onda su Rai3 condotto da Massimo Bernardini e Cinzia Bancone. Lo show quest’anno assegnerà i TvTalk Awards, una serie di premi dedicati alle novità della tv nel 2022, i cui candidati sono stati indicati da alcuni giornalisti.

Tra i premi anche quello dedicato al “Personaggio rivelazione” su cui è stato aperto un sondaggio. In questa categoria le tre candidate sono Michela Giraud, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer. E proprio qui è arrivata la gaffe di Mara Venier con la vip. Che appena l’ha saputo ha subito reagito. Ma andiamo con ordine.





Mara Venier gaffe con la vip: la reazione

Alla conduttrice di Domenica In, che come detto era in collegamento con TvTalk, è stato chiesto chi delle tre, secondo lei, dovrebbe vincere questo premio. Ma un attimo prima di rispondere ha commesso una gaffe. “Ma chi è Michela Giraud?”, ha chiesto con spontaneità per poi indicare poi come sua preferita Drusilla Foer.

Ma come chi è Michela Giraud? Beh, Mara Venier evidentemente ignora (o meglio, ignorava) chi sia l’attrice e comica a cui di recente Netflix ha dedicato uno speciale, ma anche protagonista della prima stagione dello show Lol- Chi ride è fuori e del programma di Michelle Hunziker Michelle Impossible.

Il video della gaffe di Mara Venier è ovviamente arrivato anche a lei, che ha reagito in modo ironico con video pubblicato sui suoi profili social. Michela Giraud, con musica drammatica di sottofondo, prima guarda il video della zia Mara, poi cammina per casa triste e sconsolata. “Non preoccupatevi amici di TvTalk Rai, volevo dirvi che l’ho presa benissimo”, ha scritto sotto.

