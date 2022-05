Domenica In va verso il finale di stagione e tornano, come ogni anno, i dubbi se Mara Venier resta a Domenica In o meno. A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata nel corso di una lunga intervista a Tv Talk durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Per cominciare Mara ha spiegato di come il suo programma abbia cambiato volto. “Tutto è partito lo scorso anno con la pandemia. Una domenica mi sono fermata, avevo paura. Ho un’età che è a rischio e un marito con un problema polmonare”.



E ancora: “Io in quel momento non facevo altro che piangere, ma poi ho deciso in 10 minuti di andare in onda. Non c’era trucco e parrucco, facevo tutto da sola, andavo in onda da sola. All’inizio è stata dura e difficile, ma volevo andare avanti, era giusto, Perché per la prima volta forse ho restituito qualcosa al pubblico che mi ha dato tanto affetto, mi ha dato amore, mai mi sono sentita sola. Anche quando non ero in onda con dei programmi, anche quando qualcuno mi ha fatta fuori”.





Mara Venier resta a Domenica In: questione di dettagli



“Però c’è sempre stato quell’affetto. Ho pensato che dovevo vincere le mie paure e andare avanti per restituire qualcosa al pubblico. Ti confesso che durante i neri pubblicitari non facevo che piangere”. Mara Venier ha poi spiegato di credere di aver fatto un ulteriore passo professionale negli ultimi due anni. “Prima facevo solo intrattenimento e mandavo sempre tutto in caciara. Quella parte lì (quella più impegnata) mi ha dato una credibilità che prima non avevo, così ho affrontato il Covid e poi la guerra”.



Alla domanda sul su futuro ha dato una risposta chiara: Mara Venier resta a Domenica in. “Secondo me è sbagliato mollare, poi mio marito gioca solo a golf. avevo detto davvero che sarebbe stato l’ultimo anno, ma Domenica In non è mai andata bene come quest’anno. A un certo punto speravo che andasse meno bene, così avevo l’alibi per mollare. E invece”.



Favorevole a vederla restare al timone è anche Nicola Carraro, il marito di Mara. Anche se proprio Mara scherzando aveva detto: “In questo momento non ho la certezza di nulla su che cosa accadrà. Il pubblico mi chiede di rimanere, mi commuove l’affetto nei miei confronti e credo che questo sia importantissimo. Se faccio un’altra ‘Domenica in’ mio marito mi lascia”.

