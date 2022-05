“Scusate…”. Domenica In, Mara Venier in lacrime davanti all’ospite: la notizia arriva in diretta

Mara Venier in lacrime a Domenica In. La conduttrice è scoppiata a piangere grazie a (o per colpa di) Mika. Il famoso cantante, che ha appena terminato di condurre gli Eurovision Song Contest a Torino, era ospite di Domenica In. È in questa occasione che l’artista ha iniziato a lodare la ‘zia’ facendola finire per commuoversi. In effetti, pensandoci bene, Mara Venier è l’indiscussa regina di Domenica In (scopri cosa è successo durante l’ultima puntata).

Il pubblico la adora, e sono 13 anni che fa questo mestiere in maniera egregia. E a ricalcarlo è stato appunto Mika che durante la puntata di Domenica In del 22 maggio 2022, ha detto: “Sono sincero Mara, quando ci sei tu è un’altra cosa”. Niente ha potuto Mara Venier in lacrime a Domenica In: la commozione è stata troppo forte. E ancora Mika: “È come lo fai, quando ci sei tu è un’altra cosa, dai energia. Sono felice di essere con te e ci sarò ad ottobre in studio”.

Mara Venier in lacrime a Domenica In, cosa è successo in diretta

A questo punto, dopo questa conferma, il pubblico della trasmissione è saltato sulla sedia per applaudire la scelta (non ancora confermata ma altamente probabile) di un’altra edizione con al timone zia. Mara Venier in lacrime a Domenica In ha ringraziato Mika e il pubblico: “Grazie davvero, sei carinissimo. Siete fantastici”, ha ribadito con occhi luci e voce rotta dalla commozione.

Tra l’altro l’artista ha lasciato tutti di sasso poco dopo quando ha detto in diretta di avere anche una fidanzata. Come è risaputo, Mika è orgogliosamente gay e tempo ha fatto coming out (e ha sempre dichiarato di avere un compagno). Ma di fronte a Zia Mara e ai telespettatori, Mika ha raccontato di nutrire un altro profondo amore, attirando l’attenzione del pubblico.

“È la musica, racconta con malizia Mika. Super ironica e simpatica Mara Venier che risponde: “Ah! stavo pensando: ma chi è ora? Non mi ha detto niente!”. Sorridendo, Mika continua il suo racconto, spiegando il suo profondo legame con la musica, idealizzando il pianoforte come fosse una donna da amare: “Parla quando la tocchi”, continua il cantante. Risate in studio.

