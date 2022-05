Mara Venier, quanto guadagna a Domenica In? Beh, la cifra è davvero niente male, ma prima di svelarla andiamo a vedere cosa è successo alla signora della tv negli ultimi giorni. Ricordate le polemiche legate alla mancata ospitata di Manuel Bortuzzo nel suo programma? Pare che la conduttrice non abbia digerito l’intervista a Verissimo la sera prima e poi il fatto che Manuel non abbia fatto alcun cenno al film sulla sua vita in onda proprio su Rai1.

Così quello che doveva essere non è stato, Manuel Bortuzzo è rimasto a casa e qualcuno se l’è presa con Mara Venier. Recentemente i fan dell’ex gieffino sono tornati alla carica per un altro episodio. Stavolta ospite di Domenica In è stato Luigi Strangis, vincitore di Amici 21. “Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin – ha scritto un utente – però dopo ospita il vincitore di amici che ieri era da Silvia. Clown, falsa, ridicola”. Non solo, Mara è stata criticata anche per aver concesso poco tempo e nessuna intervista al cantante. In ogni caso, volete sapere quanto guadagna Mara Venier per Domenica In?





Mara Venier, a quanto ammonta il cachet per Domenica In

Domenica In è uno dei programmi di punta della Rai. L’ultima puntata, ad esempio, è stata vista da 2 milioni e 631mila spettatori (share 20,30%), niente male. Ma sapete quanto guadagna Mara Venier? Beh la cifra è decisamente alta, la notizia è riportata da TPI: “Secondo diverse indiscrezioni, la conduttrice avrebbe firmato negli ultimi anni un contratto per la conduzione di Domenica In ben retribuito. Il cachet in questo caso si aggira tra i 500mila e i 600mila euro all’anno”.

Poco dopo si aggiunge che tale voce non è stata confermata, ma c’è di più. Sentite qua: “Queste voci di corridoio non hanno mai ricevuto una conferma ufficiale. Certo è difficile scoprire con esattezza qual è lo stipendio di un volto così popolare in casa Rai. Oltre alla cifra già indicata, pare che Mara Venier riceva anche alcuni benefit relativi ad altre avventure televisive come i programmi a cui partecipa come ospite”.

Insomma, nonostante qualche polemica Mara Venier si conferma un punto di riferimento per mamma Rai. Tanto che i vertici di viale Mazzini hanno da poco deciso di rinnovarle il contratto per Domenica In anche per l’anno prossimo. D’altra parte la sua professionalità, il suo carisma, la sua empatia non sono in discussione e le hanno permesso di conquistare una bella fetta di pubblico. Che la segue ormai da anni, polemiche o meno…

