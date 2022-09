Arriva una brutta notizia su Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. Non stiamo parlando di voci, rumor provenienti da settimanali di gossip o siti web, ma di una comunicazione ufficiale diramata da entrambi. Ovviamente i fan sono rimasti a bocca aperta perché mai si sarebbero aspettati di leggere una cosa del genere. Purtroppo però si è materializzata e hanno voluto rivelare a tutti quale sia la verità dei fatti, prima che forse potessero uscire fuori illazioni o comunque informazioni non appropriate.

A breve vi sveleremo cosa hanno scritto Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, invece nei giorni scorsi di lei si era parlato per quanto riguarda la nuova trasmissione. La trasmissione si chiama Boomerissima e andrà in onda nel 2023. Infatti, si è appreso che le registrazioni del programma, che dunque non andrà in diretta, avverranno nella città di Roma il 10 e il 16 dicembre e il 6 gennaio e il 13 gennaio 2023. I protagonisti del programma si troveranno in studio, ma anche nel backstage e in strada. C’è grandissima curiosità dunque per questo confronto tra generazioni diverse.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, matrimonio finito

Ad annunciare tutto sono stati dunque Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, che hanno deciso di contattare l’agenzia stampa Ansa per emettere un comunicato congiunto. Come avrete probabilmente capito, un’altra coppia vip è scoppiata. Infatti, sono ormai da considerare ex marito e moglie visto che hanno preferito separarsi. Nelle parole dei due diretti interessati nessun astio, ma la volontà di preservare ovviamente la famiglia, visto che i figli di lei hanno avuto sempre un buon legame con il produttore televisivo.

Questo quanto riferito all’Ansa da Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: “La nostra famiglia continuerà ad esistere. Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e di affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Quindi, una separazione estremamente pacifica con i figli della conduttrice tv che continueranno ad avere legami con l’uomo.

È finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. L'annuncio all'agenzia ANSA. pic.twitter.com/raYXNV0Mt5 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 27, 2022

Alessia Marcuzzi si era sposata 8 anni fa, nel 2014. Il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi era avvenuto all’estero, nella capitale inglese Londra. Precedentemente la presentatrice televisiva aveva avuto nel 2001 un figlio con Simone Inzaghi e una figlia, concepita 10 anni più tardi con il dj Francesco Facchinetti.