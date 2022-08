“Dovevo farlo”. Ambra Angiolini, il gesto da brividi dopo la bufera che l’ha investita

Ambra Angiolini, il gesto sotto gli occhi di tutti. Di recente l’attrice e conduttrice ha rilasciato una delle più esaustive interviste di sempre. Confessioni senza filtri per Vanity Fair dopo la turbolente vicende sentimentali con Max Allegri, ma Ambra non si arrende sotto nessun punto di vista.

Ambra Angiolini torna a Stromboli. Non si arrende mai l’ex volto di Non la Rai, ad oggi seguitissima e non solo per i grandi successi conseguiti sul piccolo schermo. Ambra Angiolini prende una decisione come sempre seguendo il cuore, e non sbaglia.





Ambra Angiolini torna a Stromboli dopo il nubifragio. Il gesto dal cuore grande

Infatti ecco che a distanza di quasi due mesi dall’incendio che ha colpito anche il set della fiction dedicata alla Protezione Civile, Ambra ha deciso di tornare sull’isola per offrire il suo aiuto concreto dopo il violento e devastante nubifragio del 12 agosto scorso. (Ambra Angiolini, bikini hot a 46 anni).

E a proposito di quel giorno di paura, il regista Marco Pontecorvo aveva ammesso: “Sono distrutto, devastato, angosciato. Non erano in atto riprese ma solo la preparazione per la scena da girare poco dopo. Scena che esisteva sulla sceneggiatura ed era prevista nella maniera in cui la stavamo approntando per quella giornata come da nostro ordine del giorno”.

“Devo ancora ricostruire quello che è successo perché ero sul set ma distante. So che il vento cambiava direzione continuamente e quando, con il buio, i Canadair ci hanno abbandonato senza riuscire a spegnere le fiamme, ci siamo trovati in un incubo”, spiega. Il gesto di Ambra Angiolini non passa inosservato: “Siamo venuti a dare una mano”, ha detto agli isolani che l’hanno incontrata sulle strade ancora piene di fango.

