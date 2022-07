Ambra Angiolini, bikini hot a 46 anni. Il pezzo di sopra è a dir poco striminzito, tutti stesi

Ambra Angiolini in bikini, la foto alza le temperature. Anche per l’ex volto di Non è la Rai è arrivato il momento di prendere una breve pausa estiva per scrollare dalle spalle un intero anno. Si perché come molti già sanno per Ambra non è stato del tutto facile fare i conti con la rottura da Max Aleggri e con il clamore mediatico che ha sollevato la vicenda. Niente di meglio, dunque, che lasciarsi baciare dai raggi del sole.

Ambra Angiolini in bikini. Un grande successo sul palcoscenico di X-Facotr premiato da tanta dedizione davanti mostrata davanti al pubblico. Ambra Angiolini ha un seguito di fan sempre in crescita, merito della sua bravura ma anche della sua bellezza. La foto dalla vacanza ne è la prova. Avete mai visto Ambra in bikini baciata dai raggi del sole?





Ambra Angiolini in bikini alza le temperature: “Che fisico!”

“Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati”, scrive Ambra Angiolini a corredo del post dove si mostra in bikini. Naturalezza e bellezza, uno sposalizio perfetto quando da fare da cornice è un paesaggio altrettanto mozzafiato. (Ambra Angiolini e la madre Doriana, la bellezza nel Dna).

Ma sul Monte Circeo Ambra Angiolini sta provando a coniugare impegni lavorativi e momenti di relax con un tuffo nel mar Tirreno. Semplici attimi, in fondo, per staccare la spina e ricaricare le batterie. E nel post condiviso con i fan su Instagram, Ambra non poteva che taggare anche stylist e make- up che come lei sono impegnati sul set.

Nessuna particolare posa in bikini, perché diciamolo, la bellezza di Ambra Angiolini parla da sola. Capelli spettinati dal tocco della brezza marina, qualche birra fresca, un tramonto da togliere il fiato e un volto che prende pausa anche dal make-up. In costume da bagno verde con fantasia floreale, con tanto di tanga a vita bassa con i laccetti laterali e il dettaglio del reggiseno che gioca tra il vedo-non vedo, Ambra Angiolini, 46 anni, raggiunge il ‘bbom’ di like. E i commenti esaltano il suo fisico scolpito: guardare per credere.

