Ambra Angiolini e la madre Doriana, bellezza nel dna. Solo ‘mi piace’ per la rara foto mamma e figlia

Ambra Angiolini e la mamma Doriana. Una rara fotografia di madre e figlia sull’account Instagram dell’attrice e giudice di X-Factor: “T’appartengo ed io ci tengo e prometto poi mantengo, m’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni… giuro! Auguri dolcezza infinita, che privilegio che sei ♥️ #birthday #mamma”, la dedica scelta da Ambra per augurare buon compleanno a Doriana.

I profili social dei volti noti dello spettacolo e della televisione si riempiono di foto, di ricordi e di abbracci virtuali. Impossibile non dedicare un pensiero di puro amore alle donne più importanti di sempre: le mamme. E spesso i profili social dei vip vengono usati per augurare buon compleanno alle mamme, proprio come ha fatto Ambra Angiolini, che ha deciso di fare gli auguri alla mamma Doriana pubblicando una bellissima foto insieme.





Ambra Angiolini e la mamma Doriana: la foto su Instagram

Non è la prima volta per Ambra Angiolini. L’attrice ed ex volto noto di Non è la Rai non perde occasione per manifestare la sua gratitudine nei confronti di mamma Doriana, ritenuta dall’attrice un grande esempio di forza, soprattutto in questo ultimo anno, non facile per Ambra, lasciata dal compagno Massimiliano Allegri e finita alla gogna dopo aver ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Cosa che, ovviamente, ha sollevato un vero polverone contro il telegiornale satirico di Canale 5.

Ora è tempo di festeggiare, Ambra Angiolini ha pubblicato la foto della mamma Doriana ma le belle notizie per lei non sono finite. Qualche settimana fa X Factor ha fatto sapere che il secondo giudice ad accomodarsi dietro al bancone del talent show targato Sky sarà proprio Ambra Angiolini, alla sua prima volta in un ruolo simile. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica oltre che cantante, l’ex Non è la Rai sarà accanto a Fedez e Dargen d’Amico.

Ambra Angiolini e la mamma Doriana: la foto su Instagram. Non è la prima volta che Ambra dedica ai genitori un post commovente, qualche tempo fa lo ha fatto con una foto ripescata dall’album dei ricordi: “Le radici restano il mio traguardo. Quello che sento è che se tornassi in quel campeggio, a 35 anni di distanza, la foto sarebbe praticamente identica. Io sarei ancora tra le braccia di mia madre, la donna più enigmatica e forte del mio universo e mio padre avrebbe ancora lei al suo fianco e quel sorriso immutato che il tempo non può far invecchiare. Siete così reali”.

