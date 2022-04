“È Ambra Angiolini”. Sorpresa inattesa nei corridoi tv, scoperte le faccende bomba su di lei

Per Ambra Angiolini gli ultimi mesi non sono stati caratterizzati proprio da notizie entusiasmanti. Infatti, ha dovuto fare i conti con la dolorosa separazione con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Ma la figlia Jolanda, avuta con l’ex Francesco Renga, le ha permesso di tenerle sempre su il morale. E adesso sembra che la ruota stia girando fortunatamente dalla sua parte, infatti in queste ore è stata sganciata una bomba, che cambierebbe moltissimo il suo futuro dal punto di vista lavorativo.

Già nei giorni scorsi era stata comunicata una notizia molto interessante su Ambra Angiolini. Lei condurrà ancora una volta il concerto del Primo Maggio di Roma. . Ormai l’attrice e conduttrice ha legato il suo nome all’evento che sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 dalle 15:30 alle 19 e dalle 20 alle 24. L’evento sarà disponibile anche su RaiPlay sia in diretta che on demand. Tra volti noti e grandi novità sono previsti numerosi cantanti che renderanno speciale questa festa del lavoro a ritmo di musica.





Ambra Angiolini nuovo giudice di X Factor 2022?

Adesso la bomba professionale su Ambra Angiolini è stata sganciata dall’informatissimo sito ‘Dagospia’. Il portale di Roberto D’Agostino ha parlato di una trattativa avviata e che sarebbe vicinissima alla conclusione positiva. Al momento la diretta interessata tace e non sono arrivate conferme ufficiali, ma saremmo ad un passo dall’annuncio. Per lei si tratterebbe della prima esperienza in assoluto in questo programma, davvero molto seguito da numerosissimi telespettatori.

Secondo quanto riportato da ‘Dagospia’, questo quanto scritto su Ambra Angiolini: “X Factor revolution, il talent show di Sky cambia per rilanciarsi. Non solo il ritorno di Fedez (anticipato da Dagospia), in giuria spunta il nome dell’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Trattativa in fase avanzata”. Dunque, l’ex di Allegri potrebbe accettare molto presto la proposta e diventare giudice di ‘X Factor 2022’. Una svolta improvvisa, che ovviamente farà felicissimi tutti i suoi ammiratori.

Ambra Angiolini è protagonista quest’anno del film cinematografico ‘La notte più lunga dell’anno’ del regista Simone Aleandri, mentre l’anno scorso ha recitato nella pellicola ‘Per tutta la vita’. In televisione ha invece ricoperto un ruolo importante in ‘Le fate ignoranti – La serie’ di Ferzan Ozpetek. Tra pochi giorni la vedremo al concertone del Primo Maggio e poi forse anche ad ‘X Factor 2022, salvo colpi di scena.

