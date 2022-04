Ambra Angiolini, la festa di compleanno in famiglia. La nota attrice festeggia un grande traguardo, e per i 45 anni non poteva che arrivare una super sorpresa da parte della figlia Jolanda Renga. Una cascata di auguri da parte di tutti i fan e degli amici e colleghi più cari. Le immagini parlano da sole.

Un esordio in tv, che ha presto portato Ambra Angiolini a lasciarsi apprezzare anche come speaker radiofonica, doppiatrice e attrice. Una carriera luminosa per l’ex volto di Non è la Rai che fino ad oggi, a 45 anni, ha portato anche tantissime gratificazioni nella vita privata.





Alti e bassi, come in tutti, ma Ambra Angiolini non ha mai perso la grinta e la voglia di dare il meglio di sè lasciando apprezzare di anno in anno per le innerevoli doti artistiche e professionali. E per la festa del compleanno ci ha pensato la figlia Jolanda a lasciarla senza parole.

Complici da sempre, mamma e figlia sono legate anche da un tatuaggio di coppia, con dei disegni complementari e per i 45 anni una cascata di palloncini a forma di numeri, 4 e 5, sopra le loro teste per strapapre sorrisi e abbracci di contentezza. La torta, poi, un momento indimenticabile, immortalato con immagini che verranno custodite per sempre: “La mia notte magica”, scrive a corredo del post.

Una festa più che meritata in vista dell’ennesimo successo che Ambra Angiolini sicuramente porterà a compimento. Stiamo parlando della conduzione del concertone del 1 maggio che vedrà Ambra Angiolini splendere sul palcoscenico di fronte a una numerosissima platea di fan pronti ad applaudire i 30 artisti simbolo della musica italiana.

