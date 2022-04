Adriana Volpe ha necessariamente staccato la spina, dopo mesi intensi vissuti al ‘GF Vip’. Infatti, nell’edizione numero 6 del reality show vinto da Jessica Selassié, è stata opinionista insieme a Sonia Bruganelli e le loro doti professionali sono state fondamentali per il conduttore Alfonso Signorini. Ci sono state grandi soddisfazioni sotto questo aspetto, visto che in precedenza aveva vissuto dei tempi decisamente opachi con l’ex marito Roberto Parli, col quale ha rotto del tutto i rapporti.

Qualche settimana fa Adriana Volpe era invece tornata a soffermarsi sul programma di Canale 5: “Jessica prima di fare questo programma ha fatto un altro reality, Riccanza, dove raccontava di avere una vita privilegiata, spendendo anche 100mila euro al mese“. E andando a riascoltare proprio Jess durante l’esperienza nel programma dove i ricconi parlano delle proprio vite lussuose sentiamo: “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e penso mai li prenderò”. Ma veniamo al presente.





Adriana Volpe in vacanza con Giovanni Ciacci e la figlia Gisele

Anche da un punto di vista sentimentale pare che non ci siano novità sostanziali, Adriana Volpe sembra essere in uno dei periodi più felici della sua vita. In attesa di capire se verrà riconfermata in veste di opinionista al ‘GF Vip 7’, si è concessa una meravigliosa vacanza all’estero. Ha praticamente anticipato la sua estate con un viaggio da sogno in dolce compagnia. Infatti, non è certamente andata da sola a rilassarsi, infatti insieme c’erano due persone fondamentali e insostituibili.

Dunque, Adriana Volpe ha lasciato alle spalle le faccende italiane e ha vissuto giorni straordinari a Sharm el-Sheikh. Insieme alla conduttrice televisiva il suo grande amico Giovanni Ciacci e l’adorata figlia Gisele. Lei ha infatti postato diverse immagini insieme a queste due figure imprescindibili. Si è immortalata sulla spiaggia, mettendo in mostra anche un fisico impeccabile. Delle vacanze davvero meritate le sue, prima che posa fiondarsi nuovamente sui momenti stressanti dal punto di vista lavorativo.

Adriana Volpe è stata sposata per la prima volta nel 2000, ma le nozze sono durate solamente 4 mesi. Poi nel 2008 si è unita in matrimonio con l’imprenditore Roberto Parli, papà della figlia Gisele, nata nel 2011. Due anni fa è avvenuta la separazione definitiva. Prima del ‘GF Vip’, lei era stata conduttrice nel 2020 e nel 2021 del programma in onda su Tv8, ‘Ogni mattina’.

