Il fidanzato di Gegia ha incuriosito i telespettatori del GF Vip 7. Qualche giorno fa ‘attrice ha raccontato di aver incontrato il nuovo compagno all’aeroporto di Istanbul prima di partire per Dubai. L’artista salentina si trovava al bar e stava discutendo con una barista, ma trovandosi in difficoltà ha raccontato dell’arrivo di un uomo intervenuto per aiutarla.

Secondo il racconto di Gegia, il fidanzato si chiama Mehmet, è di origini turche e si stava recando in Africa per lavoro. Da quel momento non si sono più rivisti ma sono rimasti in contatto sentendosi spesso e comunicando anche attraverso le videochiamate. Per l’attrice si tratterebbe del terzo “toy boy” come la stessa ha affermato agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il fidanzato di Gegia del GF Vip 7: “Non la conosco”

Gli altri concorrenti e in particolar modo Giovanni Ciacci hanno cercato di capire di più su quest’uomo tanto misterioso. Stando al racconto dell’attrice i due si capirebbero alla perfezione, anche se le differenze culturali e linguistiche non aiutano. Dopo il racconto, durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 29 settembre, Alfonso Signorini ha mostrato l foto del fidanzato di Gegia.

Sentendo aria di truffa, Alfonso Signorini ha chiesto a Pamela Prati di dare un consiglio a Gegia: “Voglio solo consigliare a Gegia di non illudersi”, ha detto la showgirl, protagonista del caso Mark Caltagirone. “Ma posso sognare un po’? Sono stata con tanti italiani e i risvegli sono stati orrendi. Con lui voglio stare almeno una settimana. Perché non ci devo credere?” è stata la risposta di Gegia.

Durante la puntata Alfonso Signorini ha mostrato la foto del fidanzato di Gegia e alcuni utenti del web sono riusciti a rintracciare il profilo social di Mehmet. Giulia Salemi, che quest’anno ha il compito di commentare in diretta i tweet dei telespettatori, ha lanciato la bomba su Mehmet: “Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato”.