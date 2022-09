Gegia: età, altezza, peso e nome vero dell’attrice, comica, conduttrice e cantante italiana. Famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà, Gegia ha esordito in tv nello spettacolo della Rai ”Sotto le stelle” di Gianni Boncompagni, dove interpretava il personaggio della provinanda ingenua, famosa per il tormentone ”Sei una bomba”, che poi diventò una canzone.

Da quando è apparsa in televisione è sempre apparsa come l’anti soubrette, simpatica e impacciata, molto lontana dallo stereotipo della donna che andava di moda in quel periodo. Gegia ha recitato in molte serie televisive, ormai cult, come Professione vacanze e Non lasciamoci più. Nel 2018 ha deciso di passare dietro alla cinepresa e di diventare regista. Il suo esordio è con il cortometraggio L’esecuzione, presentato alla mostra del cinema di Venezia in cui l’attrice ha interpretato un personaggio drammatico dando prova della sua bravura.





Gegia: età, altezza, peso, vero nome, figlio perso, ex marito morto

Nel 2022 Gegia è tornata al Cinema grazie a Pio e Amedeo, che l’hanno scritturata per il film ‘Belli Ciao’. Felice per la nuova avventura, a Today ha parlato della sua rinascita artistica: “Quando la mia agente, Giorgia Vitale, mi ha chiamato per dirmi che mi volevano per il ruolo della mamma di Pio non ci credevo. Facevo la corte a Gennaro Nunziante dal primo film di Zalone. Questo lavoro è stato fondamentale per la mia rinascita artistica ma soprattutto per la mia vita. Stavo attraversando un periodo molto difficile, ero profondamente triste”. Nello stesso anno entra a far parte del cast del GF Vip 7.

Gegia: età, altezza, peso e il dramma dell’aborto spontaneo. In una intervista rilasciata nel 2021, Gegia ha raccontato il dramma vissuto durante le riprese di Professione vacanze (1987): “Mi innamorai perdutamente del fraterno amico di Jerry che è morto nel 2012, Maurizio Motta. Era assistente alla regia. Ci fidanzammo, vennero i miei genitori e anche i suoi. Poi ci siamo sposati, rimasi anche incinta ma lo persi dopo due settimane. Quando rimasi incinta mi fecero una festa, ma era sbagliato perché i primi tre mesi non si fanno feste. Si dice che porta male”, ha detto intervistata da Noi degli anni ’80 e ’90.

“Tutta la troupe quando lo venne a sapere, dato che sapevano che eravamo fidanzati ufficialmente, con l’anello e tutto e che ci dovevamo sposare il 14 Febbraio a San Valentino, ci fecero regali, la cena. Tutto per questo bambino. – ha raccontato ancora Gegia – Ma ero al primo mese, una mattina mi alzai, non avevo malesseri e dissi ‘meno male’ e mentre stavo girando le costumiste cominciarono ad urlare perché avevo il sangue sulle gambe. Subito chiamarono il dottore, ebbi un aborto spontaneo. Il matrimonio durò pochissimo”.

Gegia: età, altezza, peso e nome vero. Francesca Carmela Antonaci, questo il nome all’anagrafe, è nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 16 luglio 1969. La sua altezza è di 162 centimetri per un peso di circa settanta chili.

