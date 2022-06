Negli anni ‘80 ha vissuto il suo momento di massimo splendore, poi la decisione di laurearsi sia in Lettere che in Psicologia, quindi ha fondato una scuola di recitazione. Si racconta a 360 gradi Francesca Antonaci, in arte Gegia, attrice comica famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà. In una intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato dei suoi amori, del suo lavoro, di come si è rimessa in gioco fino a svelare un disguido con Mara Venier.

L’attrice e comica Gegia parte dall’inizio quando si è trasferita a Roma: “Sono arrivata a Roma che mi dicevano ignorante, terrona, burina. Così nel momento più difficile della mia esistenza mi sono rimboccata le maniche, ho studiato, ho preso due lauree e oggi, finalmente, mi godo la vita. Ho vinto io”. A metà anni ’80 ha avuto il periodo di maggiore visibilità, poi l’arrivo dei polizieschi ha sorpassato il mondo della comicità.





Gegia incomprensione Mara Venier: “Devo chiederle scusa”

Così decise di laurearsi in Lettere e in Psicologia: “Da personaggio televisivo con due Telegatti in mano sono stata fatta fuori da tutto – ha aggiunto Gegia -. Via la trasmissione per ragazzi Big! per far spazio a Solletico, poi a La vita in diretta. Stessa cosa per il cinema: con l’avvento de La Piovra è iniziata una serie di polizieschi che ha spazzato via la commedia all’italiana. Di punto in bianco eravamo diventati la feccia del cinema. Così ho messo in piedi il piano B: mi sono laureata in Lettere e Psicologia, poi ho fondato una scuola di recitazione basata sul metodo Stanislavskij. Per fare questo lavoro servono talento, fortuna e nervi saldi. Il cinema è vita ma è anche un ambiente molto difficile”.

Tre sono stati i suoi amori più grandi: suo marito Maurizio, un ex politico e Sandro, un ingegnere. Poi c’è stato un flirt con Pupo: “Non mi ricordo più l’atto in sè ma quell’uomo piccolino, tutto bianco, sembrava un bignè. Eravamo ragazzini” ha raccontato. Riguardo le nozze, ha aggiunto: “Il matrimonio finì per colpa dei suoi problemi con l’alcol e la sua infedeltà. Quest’ultima una costante in tutte le mie relazioni”. Gegia rimase incinta, ma perse il bambino: “Ai tempi del mio matrimonio con Maurizio rimasi incinta. Ma persi il bambino dopo sole due settimane. Fu un colpo al cuore ma ora è il momento di guardare avanti”. Ultimamente ha conosciuto Mchmet, un uomo turco conosciuto per puro caso all’aeroporto di Istanbul: “Ho mentito sull’età, è stato un colpo di fulmine. Ci scambiamo foto e video tutti i giorni: per ora è solo un flirt”.

Infine rivela un disguido con Mara Venier. Gegia ammette che deve chiedere scusa alla conduttrice: “Ho sbagliato una volta con Mara Venier e ne approfitto pubblicamente per scusami. Durante le riprese di Professione vacanze mi fidanzai con Maurizio Motta, il migliore amico di Jerry Calà. Io con Maurizio e Jerry con Mara eravamo un quartetto niente male. Nel giro di sei mesi da quell’incontro decidemmo di sposarci. Loro invece si lasciarono e così invitammo, per una serie di complicanze, soltanto Jerry visto che era il testimone. Ci fu un misunderstanding, una serie di telefonate interrotte e da quel giorno non ho più avuto modo di raccontarle la verità”.

