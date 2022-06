“Senza parole”. Bufera su Mara Venier, critiche feroci dopo quello che si è visto in tv

Mara Venier, le critiche poco dopo la diretta. La conduttrice di Domenica In non perde occasione per attirare l’attenzione e si è resa protagonista indiscussa di un simpatico siparietto sotto gli occhi del pubblico. Una lista di ospiti per Una voce per Padre Pio 2022, evento su Rai Uno che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi utenti. Gli stessi che hanno poi assistito alla scena. Ma anche critiche per lei.

Mara Venier travolta dalle critiche. La conduttrice non si trattiene. Tanti gli ospiti saliti sul palco, dai più giovani come Matteo Bocelli (24 anni) e Andrea Sannino (36), anche Albano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Beppe Fiorello, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro e Franco Ricciardi. Una serata imperdibile seguita anche da qualche simpatica osservazione.





"Bisognerebbe anche mettere un po' di gioventù… quando conduceva Giletti c'erano sempre i cantanti di Amici e il vincitore di Sanremo", ha sottolineato un altro telespettatore, "Albano e così la fiera della bocciofila può continuare alla grande", segue un altro.

Ma non solo. “Un bel ciaone al target commerciale. Rsa show”, risponde un altro utente “Comunque, visto i cantanti che si sono esibiti al momento, mi aspetto un ritorno di Totò Cutugno stasera”, ironizza ancora il fan. E Mara Venier si è giocata la carta simpatia.

Infatti con Albano presente la conduttrice ha ironizzato sulla presunta ‘uscita di scena’ del cantante di Cellino San Marco che il 20 maggio del 2023 non solo compirà 80 anni, ma potrebbe anche pensare di ufficializzare il suo ritiro dopo anni di carriera e successi: “Magari chiudo la mia carriera là”.

Mara Venier senza peli sulla lingua ha commentato: “Ma va, da quanti anni lo dici? Anche io dico sempre che lascio Domenica In e poi sto sempre lì. Finché ce la facciamo andiamo avanti…”, sono state le parole della conduttrice che hanno solelvato il sorriso di molti. ma anche critiche: “Senza parole” ha detto qualcuno.

