Albano Carrisi annuncia il ritiro a A Una voce per Padre Pio. Il cantante di Cellino San Marco, durante l’evento tipico di Rai 1 sulla religione cristiana, ha ricordato a tutti che a breve spegnerà 80 candeline. Conduttrice della serata la bravissima Mara Venier che però non ha creduto a una parola dell’attore pugliese. Al Bano ‘ha provato’, ma senza riuscirvi perché la Venier lo ha prontamente e simpaticamente sbugiardato. Ma cosa è successo? Dopo la sua performance, Albano Carrisi annuncia il ritiro. A questo punto la Venier non la prende come ci si aspetterebbe.

Al Bano ha spiegato che nutre il desiderio di arrivare in forma al suo ottantesimo compleanno così da poter fare ciò che ha sempre fatto. Ma di cosa parliamo? “Cantare”, confessa l’artista. “Magari chiudo la mia carriera là”, ha dichiarato. La Venier a questo punto non ci sta e commenta: “Ma va, da quanti anni lo dici? Dici chiudo chiudo, ma poi…”, ha detto ridendo la conduttrice. E ancora: “Anche io dico sempre che lascio Domenica In e poi sto sempre lì”.

E ancora: “Finché ce la facciamo andiamo avanti…”. C’è da dire che Albano non ha nemmeno provato a smentire la presentatrice e si è lasciato abbracciare sul palco, facendo un risolino. Albano Carrisi annuncia il ritiro a A Una voce per Padre Pio, ma la cosa viene smentita in diretta da Mara. Il programma, almeno a giudicare dai commenti sui social, non è andato benissimo.

Qualcuno infatti si è lamentato sull’età media degli ospiti, sostenendo che si poteva mixare meglio il cast, chiamando qualche giovanotto in più sul palco. Non solo, per alcuni si tratta dell’ennesimo vergognoso gesto di Rai1 che strizza l’occhio ad un’unica religione, sapendo perfettamente che un gran numero, sempre maggiore, di popolazione è atea o di altri credo.

Non è che noi, con UNA VOCE PER PADRE PIO in prima serata su Rai uno, siamo molto più avanti, eh..#Medioevo — giravoce (@sivocifera) June 25, 2022

In fondo però si vuole sempre solo una cosa: accontentare il pubblico generalista del canale. Parliamo di persone di una certa età che hanno tutte alle spalle un certo background cattolico. È questo il futuro della tv? Assolutamente no, ma qualcuno fa finta di non capirlo.

