“Con me in albergo…”. Romina Power, strane rivelazioni su Albano Carrisi

Romina Power rivela un retroscena su Al Bano. Quando facevano coppia anche nella vita di tutti i giorni, e non solo sul palco, tutti sognavano un amore come il loro. Tutto però ha una fine e così, senza eccezione alla regola, anche la loro storia è naufragata. Dopo anni di distacco i due sono tornati a parlarsi e a cantare nuovamente insieme e di recente, ospite a Oggi è un altro giorno, Romina ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato qualche polemica.

Romina Power rivela un retroscena su Al Bano a Oggi è un altro giorno. Prima di parlare del leone di Cellino San Marco, la storica interprete di Felicità ha ammesso di aver assunto droghe, rivelando: “Un episodio divertente? Quando abbiamo preso Lsd in Giordania. Mia madre l’ha dato al re Hussein senza dir niente”, parole che hanno colto alla sprovvista la conduttrice poi corsa ai ripari invitando il pubblico a non emulare questo comportamento.

Dopodiché arriva il momento del retroscena sul suo ex marito. A Serena Bortone ha ricordato che per via della collaborazione artistica passavano molto tempo in albergo e la 70enne ricorda: “Adesso è più divertente fare concerti con lui. Ora sul palco gli posso dire di tutto, perché in camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente. Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”.

