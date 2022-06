Albano Carrisi e Romina Power insieme. La coppia è stata pizzicata ieri sera in un noto ristorante di Trastevere a Roma. Nei giorni scorsi era tornata a far parlare di sé l’attuale compagna di Albano Carrisi: Loredana Lecciso. “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”.



Alla soglia dei 50 anni per Loredana Lecciso è insomma tempo di prendere importanti decisioni. Senza dimenticarsi la cura della casa e dei figli. “Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”.





Albano Carrisi e Romina Power insieme per il compleanno della figlia



Tornando ad Albano Carrisi e Romina, l’occasione è stato il 35esimo compleanno di Romina jr. Il cantante pugliese ha dedicato una canzone alla figlia e non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di cantare Felicità. Tra gli invitati poteva mancare la sorella Cristel, arrivata per l’occasione dalla Croazia. E ancora Serena Bortone – conduttrice di Oggi è un altro giorno, dove Romina figura fra gli ormai famosi ‘affetti stabili’ – Samuel Peron.



Quinidi Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Carolinia Rey, l’inviato Domenico Marocci e il direttore del prime time Rai Stefano Coletta. Proprio da Serena Bortone, tempo fa, era andato in onda un confronto tra Al Bano e la figlia Romina. Nel dettaglio Romina aveva detto: “Non credo di essere mai stata capita da te”. “Secondo me sbagli, tu sei andata via per sette anni in America. Un figlio deve anche ascoltare il padre”, ha replicato Albano.



Per poi aggiungere: “Il destino è stato carogna nei nostri confronti. Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…”.

