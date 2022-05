“Al Bano, sposa mia mamma”. La curiosa richiesta è stata recapitata al famoso cantante che come ben sapete ha avuto due grandi storie d’amore. La prima è ovviamente quella con Romina Power che insieme con Albano Carrisi ha formato una delle coppie più amate della musica italiana. Poi, però, dopo 29 anni di matrimonio e quattro figli (Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr) i due si sono separati. E Al Bano si è rifatto una nuova vita.

Ha incontrato Loredana Lecciso e da allora i due fanno coppia fissa. Proprio su questo fidanzamento Al Bano ha dichiarato: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Adesso, però, è arrivata la richiesta: “Al Bano, sposa mia mamma”.





La richiesta ad Al Bano: “Sposa mia mamma”

Al Bano ha avuto due figli da Loredana Lecciso, Jasmine e Albano Jr. Proprio la primogenita ha recentemente rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. La cantante ha svelato quali sono i suoi progetti futuri e ha parlato ovviamente anche della sua vita privata e dei suoi affetti più cari. Proprio a questo proposito ha espresso il suo più grande desiderio.

Nel corso degli anni si è parlato più e più volte di crisi, separazioni e fine del rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso. Ma i due hanno resistito. E oggi la figlia Jasmine Carrisi dice: “Devo ammettere che mi piacerebbe tanto vedere mio papà e mia mamma finalmente sposati”. “Un passo del genere – ha aggiunto la cantante – sarebbe una conferma alla loro unione e un’occasione di felicità per la famiglia”.

Esattamente come i numerosissimi fan della coppia, dunque, anche la figlia Jasmine Carrisi vorrebbe vedere sposati Al Bano e Loredana Lecciso. E chissà se alla fine il popolare cantautore di Cellino San Marco si convincerà… In ogni caso Jasmine ha anche parlato delle difficoltà di avere due genitori così famosi: “Basta leggere certi commenti sui social. ’Sei una raccomandata’ oppure ‘dovresti metterti a lavorare’…Come se poi io fossi una perditempo”. E, tanto per sgombrare il campo dai dubbi, precisa: “Non è vero assolutamente che mio padre mi abbia raccomandato”.

