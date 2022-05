Al Bano parla di Romina Power. Lo fa dopo diverso tempo di silenzio. I due sono stati una delle coppie più note e amate del mondo della musica e non solo. Si sono conosciuti alla fine degli anni ’60 ed è stato subito grande amore. Il 26 luglio del 1970 Albano Carrisi e Romina Power si sono sposati, poi sono arrivati Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior. Nel frattempo i due continuano a sfornare successi come “Felicità” e “Nostalgia canaglia” e ottenere riconoscimenti.

Nel 1999, però, arriva la separazione. Il matrimonio naufraga dopo quasi 30 anni e i due prendono strade diverse. Dopo qualche anno, però, Al Bano e Romina Power ritrovano la sintonia, ma solo dal punto di vista artistico. Tornano a cantare in diversi concerti facendo impazzire di gioia i numerosi fan sparsi per il mondo. Dal punto di vista sentimentale Al Bano si rifà una vita con Loredana Lecciso dalla quale ha due figli, Jasmine e Albano Junior detto Bido. Recentemente, però, Al Bano è tornato a parlare di Romina Power.





Al Bano torna a parlare di Romina Power: “Lei per me…”

In particolare Al Bano ha svelato quale è oggi il rapporto con l’ex moglie Romina Power. Il cantautore di Cellino San Marco poco tempo fa aveva spiegato perché non intendesse sposare Loredana Lecciso: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

Se qualcuno dei fan sogna ancora in un clamoroso ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power il cantante ha gettato acqua sul fuoco. A Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Al Bano ha infatti parlato del rapporto con l’ex moglie. “Siamo come fratello e sorella” le parole di Albano Carrisi.

Dopo la dichiarazione su Romina Power Al Bano ha parlato anche di cosa succede con Loredana Lecciso. Dopo numerose crisi e perfino allontanamenti oggi tra loro due le cose vanno bene. Anzi “Lei va benissimo” rivela a Verissimo il cantante. Insomma, il grande amore con Romina Power è destinato a restare in un passato che non tornerà più. Per fortuna che sono rimaste le loro canzoni, quelle sì, eterne e indistruttibili.

