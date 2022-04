Nei giorni scorsi Albano Carrisi si è reso protagonista di un grande gesto di solidarietà. Nella sua casa di Cellino San Marco (Brindisi) sta ospitando una famiglia ucraina scappata dalla guerra. L’annuncio era stato fatto dallo stesso cantante una settimana fa nel programma Oggi è un altro giorno. Al settimanale Diva e Donna ha raccontato i dettagli di questa convivenza. “La prima sera non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli” ha detto Al Bano.

“Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene”, ha proseguito il cantante. I suoi ospiti parlano in inglese e con loro ha stretto un ottimo rapporto Jasmine, la figlia che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso. Il cantante ha condiviso anche il racconto di qualche momento di quotidianità: “Mi hanno chiesto: ma quante stelle ha questo albergo? Io ho risposto ridendo: è un 4 stelle! E loro: no, no, ne ha almeno 10 secondi me”, ha confidato il cantante che già si sente molto legato a ognuno di loro. “Io mi sento responsabile di questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli”, ha ammesso: “È mio dovere oggi pensare a loro”.





Di questo suo gesto e delle faccende di cuore ne ha parlato a Verissimo nell’intervista con Silvia Toffanin andata in onda domenica 10 aprile. Al Bano non si è sottratto alla domanda sulle nozze e ha fatto chiarezza. “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”, dice riferendosi al forte legame con Loredana Lecciso (sua compagna da 20 anni).

Albano Carrisi è uno che non ama più di tanto il gossip. Non solo: da anni vive una vita serena dal punto di vista sentimentale: con Loredana Lecciso, da cui ha avuto due figli (Jasmine e Bido), va tutto a gonfie vele. Chi li conosce bene parla di chimica fortissima, per utilizzare un termine caro a Donatella Rettore. Ed è proprio così: passione, grande amore, rispetto e senso di responsabilità sono sicuramente gli ingredienti più importanti della loro storia d’amore.

Al Bano, dopo il divorzio dall’ex moglie Romina Power, non vuole più saperne di gossip: nella sua testa c’è spazio per il lavoro, tanto, e per la famiglia. Che ha sempre amato più di ogni altra cosa. L’ultimo gesto che fa riempire a tutti il cuore di gioia è legato ai fatti delle scorse settimane, quando Albano Carrisi e Loredana Lecciso hanno annunciato di aver aperto le porte della loro casa a tre ragazzi ucraini.

