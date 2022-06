“Prego perché vada tutto bene”. Mara Venier, la confessione su quei momenti difficili

Mara Venier è devota a Padre Pio. La conduttrice lo rivela nel corso di un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, uscita sull’ultimo numero del settimanale. Sono state diverse le domande fatte alla regina della Domenica, ma tutte inerenti al tema religioso. In primis si è parlato dell’evento pluri ventennale, “Una Voce per Padre Pio” (in onda in prima serata su Raiuno da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) sabato 25 giugno), alla cui conduzione ci sarà lei.

Mara Venier devota a Padre Pio

Mara Venier è devota a Padre Pio e l’evento in nome del santo “sarà una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. Conosco molto bene la onlus “Una voce per Padre Pio” e la serietà con cui utilizza i fondi raccolti per tanti progetti contro la povertà”. Saranno diversi gli artisti ospiti e tra questi “molti amici di una vita, che credono in questa buona causa: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro”.

Alla domanda se è devota a Padre Pio, Mara Venier risponde così: “Quando sono stata a Pietrelcina per la prima volta con mio marito abbiamo provato un’emozione fortissima, indimenticabile. A casa ho due immaginette di Padre Pio. Nei momenti di sconforto le guardo e gli chiedo: “Guarda anche tu me”, pregando che mi protegga”.

