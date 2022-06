“Ormai ha deciso”. Mara Venier, è più che una sorpresa per il pubblico. C’è la data

Un occhio al lavoro, un occhio alla vita privata. Mara Venier ha officiato il matrimonio dell’amico e collega Alberto Matano che si è tenuto lo scorso sabato 11 giugno. Il giornalista ha sposato il partner Riccardo e Mara Venier ha avuto l’incarico di officiare l’unione civile. Nell’appuntamento conclusivo de La vita in diretta la conduttrice è entrata con un mazzo di fiori facendo una sorpresa. Lui si è sciolto e poi si sono abbracciati calorosamente. Queste le parole della collega: “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei momenti lì”.

Mara Venier ha fatto entrare in studio l’artista Andrea Sannino. Prima che quest’ultimo cantasse la famosa canzone Abbracciame, la conduttrice ha commentato riferendosi ad Alberto Matano: “Alberto, tanta felicità e tu sai perché. Dedicata ad Alberto e ad un’altra persona, tu Alberto sai chi”. E poi c’è stata l’esibizione vera e propria. Un grande regalo per Matano e per il suo compagno Riccardo.





Mara Venier Una voce per Padre Pio di nuovo lei alla conduzione

Finito l’appuntamento privato, Mara Venier si tuffa nel lavoro. La sua Domenica In è terminata il 5 giugno ed è stata una stagione piena di successi per la conduttrice veneziana che ha salutato il pubblico commossa: “Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai Domanica In è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore, dalla pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni”.

Mara Venier non ha avuto neanche il tempo di fermarsi e sta già preparando il prossimo programma tv. Infatti la Rai l’ha scelta per condurre Una voce per Padre Pio. Come si nota dal promo che sta iniziando a circolare sulle reti Rai in questi giorni, sarà infatti di nuovo lei a fare gli onori di casa della serata che verrà trasmessa a fine mese. Sul palco Mara Venier non sarà da sola, infatti uno degli ospiti di punta sarà, sempre stando a quanto annunciato dal promo, Al Bano.

Quest’anno lo spettacolo in onda dalla città natale di San Pio, ossia Pietrelcina, in provincia di Benevento, verrà trasmesso sabato 25 giugno: Mara Venier farà quindi compagni al pubblico di Rai1 nell’ultimo sabato sera del mese dopo il quale potrà finalmente godersi a tutti gli effetti il meritato riposo estivo, in attesa di tornare al lavoro a settembre con la prossima edizione di Domenica In e con il nuovo programma serale che era stato inizialmente annunciato per i venerdì sera primaverili ma che è stato poi rimandato, appunto, all’autunno.

