Un’intervista lunga quasi tutto il pomeriggio. Renato Zero a Domenica In è un fiume in piena. Piena di gioia Mara Venier, che per l’occasione è tornata indietro negli anni a raccontare il grande artista romano. Zero ha dedicato gran parte della sua intervista a Raffaella Carrà: “È stato un legame di amore totale. Io ho poco tempo per le vacanze, quando riesco faccio un salto all’Argentario. Io abito proprio attaccato a Raffaella e l’idea che forse riuscirò prima di settembre di passare anche solo dieci giorni e di non sentire quella risata dalla finestra sarà molto dura”.

E raccontandosi senza freni, Renato Zero a Domenica In ha ricordato anche quelle esperienze a Sanremo. Eppure ha espresso il suo desiderio di non tornare più: “Mi è bastato, non era per me… a me la Lotteria che tutte le feste si porta via…. non la sopporto. Il fatto della graduatoria… la canzone… l’artista è l’artista, è la somma delle sue evoluzioni, del suo trascorso e della produzione artistica che promette”.

Tutti gli uomini di Mara Venier. La matrona della domenica italiana che fu amata da tanti vip





Renato Zero a Domenica In, la battuta a Mara Venier: “Hai fumato?”

C’è da dire, ad onore l vero, che dopo l’esordio nel 1991, Renato è tornato a Sanremo nel 1994: “Non ho capito perché ci sono andato io, forse per vendetta?”, ha raccontato poi con tono ironico. Ripercorrendo l’incredibile carriera dell’artista romano, i due hanno lasciato spazio alle emozioni ma anche a tante risate, grazie a Mara Venier. Ma non tutti hanno apprezzato l’ironia della zia.

Renato Zero a Domenica In sta allo scherzo ma alla fine, all’ennesima provocazione di Mara Venier non ci sta e sbotta, col sorriso sulle labbra. La zia infatti, durante tutta la puntata continuava a dire frasi come “te l’ho data” e “abbiamo dormito insieme”, ridendo a crepapelle.

Mara Venier è grande amica di Renato Zero, quasi sorella di Raffaella Carrà….non può fare una trasmissione senza mettere in mezzo se stessa.

Egoriferita all'ennesima potenza!

Mi viene il vomito!!#domenicain — No_nomiecognomi (@No_nomiecognomi) May 29, 2022

Ma all’ennesima battuta Renato Zero non ha retto e ha sbottato ironicamente verso la conduttrice: “Ma che ti sei fumata?”. Neanche a dirlo, molti sui social si sono schierati con Renato Zero a Domenica In, dando al via su Twitter a una valanga di critiche verso la padrona di casa. Per molti, questa campagna sui doppi sensi, è un po’ troppo esagerata sulla rete ammiraglia della Rai.

“Se lo faccio Nicola mi lascia”. Mara Venier, annuncio a sorpresa dopo l’ultima puntata di Domenica In